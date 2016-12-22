«Газпром» закажет на верфи «Звезда» 30 судов

«Газпром» закажет на дальневосточной судоверфи «Звезда» «около 32 судов», сообщил журналистам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин по итогам совещания у президента Владимира Путина по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на этой верфи, передает корреспондент РБК.

По словам Сечина, на совещании подробно обсудили план загрузки этой верфи до 2035 года. К этому сроку предприятие будет обеспечено заказами на 178 судов, из них для «Роснефти» — «порядка 56». До конца 2017 года также будут подписаны основные условия заказов с НОВАТЭКом, «Совкомфлотом» и другими компаниями, добавил он.

Кроме того, на совещании у Путина обсуждался вопрос изменения законодательства, обеспечивающего приоритет по доступу к перевозке углеводородов для тех компаний, которые строят танкеры на отечественных верфях. «Это крайне важная новелла, которая обеспечит заказами российские верфи, которые в свою очередь будут обеспечены грузами», — заключил глава «Роснефти».

25 сентября стало известно, что «Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. «Звезда» построит танкеры совместно с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Они будут спущены на воду в 2021 году, собственником судов будет «Совкомфлот», а «Роснефть» станет фрахтовщиком.

Судостроительная верфь «Звезда» строится на базе дальневосточного военного завода «Звезда» в бухте Большой Камень в 20 км к востоку от Владивостока. К 2024 году здесь должен появиться крупнейший центр гражданского судостроения в России. Стоимость проекта — 146 млрд руб. К 2025 году завод будет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, в том числе для Арктики, куда из-за санкций западные компании не могут поставлять аналогичную продукцию. Строительство завода обсуждали еще с 2009 года, в 2013 году Путин принял решение начинать. Спустя два года, после долгих обсуждений государство решило, что финансировать проект будут «Роснефтегаз» (через взнос в уставный капитал) и Газпромбанк (через кредиты). Сейчас «Звездой» через компании «Современные технологии судостроения» (СТС) и Дальневосточный центр судостроения и ремонта (ДЦСС) владеют «Роснефть», Газпромбанк и ОСК, их эффективные доли в ДВЗ «Звезда» составляют соответственно 78,6, 4,4 и 11,6%.