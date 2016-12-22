Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,13 59,59 EUR Нал. 70,78 70,12 USD Бирж. 59,66 -0,56 EUR Бирж. 70,21 -0,84 USD ЦБ. 59,99 -0,26 EUR ЦБ. 70,70 -0,47 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 7462,01 +151,82 ММВБ 2135,40 +0,17% РТС 1126,21 +0,87% Brent 61,77 -0,11% DJIA 23446,44 +0,75% Nasdaq 6783,69 +1,16% FTSE 7392,97 +0,28%
«Газпром» закажет на верфи «Звезда» 30 судов
Лента новостей
Захарова обвинила Buzzfeed в «жесткой дезинформации» 18:56, Политика «Роснефть» приостановила работу принимающей письма «экспедиции» 18:52, Бизнес Прокуратура начала проверку терминалов по продаже криптовалюты в Казани 18:44, Технологии и медиа Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз «санкционки» 18:44, Экономика «Ростелеком» решил заняться переработкой мусора 18:43, Технологии и медиа Депутат удивилась реакции на клип с «готовыми умереть» за Путина детьми 18:27, Политика Жертвами наводнения в пригороде Афин стали 16 человек 18:26, Общество В Минздраве рассказали о заболеваемости туберкулезом в регионах 18:21, Общество Акции ВТБ достигли минимумов с декабря 2014 года 18:18, Финансы ПФР опроверг слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров 18:16, Общество Власти заставят часть аграриев платить дополнительный налог 18:15, Экономика Театр в Лондоне отчитался об изучении десятков обвинений в адрес Спейси 18:10, Общество Полиция покинула «Новую газету» после проверки работающих там иностранцев 18:04, Общество QIWI назвала сумму приобретения «Точки» и Рокетбанка у «ФК Открытие» 18:04, Бизнес В Волгограде загорелся склад лакокрасочных материалов 17:51, Общество Глава ЛНР поручил подготовить обмен военнопленными с Украиной 17:48, Политика В Кремле назвали «несправедливым» решение WADA по правам РУСАДА 17:37, Общество В Японии извинились за отправление поезда на 20 секунд раньше расписания 17:37, Общество Перерезавший альпинисту трос петербуржец получил четыре года колонии 17:34, Общество Кремль призвал с иронией относиться к информации о выборах из Telegram 17:27, Политика «Газпром» закажет на верфи «Звезда» 30 судов 17:26, Бизнес РЖД продлили срок скидки на перевозку для Саратовского НПЗ «Роснефти» 17:22, Бизнес Кадыров предложил расстреливать вербовщиков террористов 17:21, Политика Трем российским биатлонистам разрешили выступить на Играх за Южную Корею 17:20, Спорт Кредит и доход: как регулирование долговой нагрузки скажется на заемщиках 17:18, Деньги Песков подтвердил проведение саммита России с Турцией и Ираном в Сочи 17:18, Политика В Кремле прокомментировали беседу Путина с главами ЛНР и ДНР 17:14, Политика Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского» 17:13, Политика
«Газпром» закажет на верфи «Звезда» 30 судов
Бизнес, 17:26
0
«Газпром» закажет на верфи «Звезда» 30 судов

«Газпром» закажет на дальневосточной судоверфи «Звезда» «около 32 судов», сообщил журналистам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин по итогам совещания у президента Владимира Путина по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на этой верфи, передает корреспондент РБК.

По словам Сечина, на совещании подробно обсудили план загрузки этой верфи до 2035 года. К этому сроку предприятие будет обеспечено заказами на 178 судов, из них для «Роснефти» — «порядка 56». До конца 2017 года также будут подписаны основные условия заказов с НОВАТЭКом, «Совкомфлотом» и другими компаниями, добавил он.

Кроме того, на совещании у Путина обсуждался вопрос изменения законодательства, обеспечивающего приоритет по доступу к перевозке углеводородов для тех компаний, которые строят танкеры на отечественных верфях. «Это крайне важная новелла, которая обеспечит заказами российские верфи, которые в свою очередь будут обеспечены грузами», — заключил глава «Роснефти».

25 сентября стало известно, что «Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров типа Aframax. «Звезда» построит танкеры совместно с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Они будут спущены на воду в 2021 году, собственником судов будет «Совкомфлот», а «Роснефть» станет фрахтовщиком.

Судостроительная верфь «Звезда» строится на базе дальневосточного военного завода «Звезда» в бухте Большой Камень в 20 км к востоку от Владивостока. К 2024 году здесь должен появиться крупнейший центр гражданского судостроения в России. Стоимость проекта — 146 млрд руб. К 2025 году завод будет строить сухогрузы, танкеры и буровые платформы для шельфа, в том числе для Арктики, куда из-за санкций западные компании не могут поставлять аналогичную продукцию. Строительство завода обсуждали еще с 2009 года, в 2013 году Путин принял решение начинать. Спустя два года, после долгих обсуждений государство решило, что финансировать проект будут «Роснефтегаз» (через взнос в уставный капитал) и Газпромбанк (через кредиты). Сейчас «Звездой» через компании «Современные технологии судостроения» (СТС) и Дальневосточный центр судостроения и ремонта (ДЦСС) владеют «Роснефть», Газпромбанк и ОСК, их эффективные доли в ДВЗ «Звезда» составляют соответственно 78,6, 4,4 и 11,6%.

Теги: Игорь Сечин , "Звезда"
Главное
«Роснефть» приостановила работу принимающей письма «экспедиции» Бизнес
Материалы по теме
«Роснефть» и «Звезда» подписали соглашение о строительстве пяти танкеров Бизнес
«Роснефть» пробурила самую протяженную в мире скважину в Охотском море Бизнес
Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку