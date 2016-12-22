Глава РЖД пообещал Медведеву начать продажу билетов в плацкарт 17 ноября

Глава РЖД Олег Белозеров пообещал премьер-министру Дмитрию Медведеву, что продажа билетов в плацкартные вагоны возобновится 17 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Все решения приняты, всеми органами приняты, зарегистрированы и, как прописано в приказе, 17 числа продажа начинается», — сказал Белозеров.

Председатель правительства России поручил в середине ноября восстановить продажи билетов в плацкартные и общие вагоны на даты с 1 января 2018 года, сообщается на сайте кабмина.

«Есть целый ряд резонансных вещей. Не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года, нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца такое поручение даю и железной дороге и, естественно, Министерству транспорта и антимонопольной службе», — заявил Медведев.

Ранее в ноябре ФАС предписала РЖД восстановить продажу билетов. Правительство решило сохранить тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в будущем году на уровне 2017 года.

После этого в «дочке» РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК) РБК заявили, что билеты в плацкарт с отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу 17 ноября.

Продажа билетов в плацкарт на 2018 год была временно прекращена с 3 ноября. Причиной стало отсутствие решения антимонопольной службы о тарифах.