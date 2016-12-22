Знакомая рассказала о спасшей девочку в авиакатастрофе учительнице

Близкая знакомая учительницы из села Нелькан (Хабаровский край) Ольги Лапонниковой, спасшей трехлетнюю девочку во время крушения самолета, рассказала РБК о ней и ее семье.

Женщина, не пожелавшая называть своего имени, сообщила, что у погибшей учительницы остались два сына. Старшему сыну Виктору 18 лет, он учится в техникуме в Хабаровске и 16 ноября вылетел в Нелькан. Младший сын Павел учится в школе, «классе в седьмом-восьмом». Муж Лапонниковой прошел Чечню и был награжден. «Очень хорошая семья. Оля всегда организованная, правильная», — подчеркнула собеседница журналистов. Она уверена, что Лапонникова достойна посмертной награды. «Ребята, которые поехали на место происшествия, увидели, что Оля, сгорбившись, склонилась над девочкой. Это девочку спасло, потому что переломы у всех, просто не совместимые с жизнью», — подчеркнула она.

Мать погибшей в авиакатастрофе в Хабаровском крае учительницы рассказала РБК о дочери.

«[Ольгу] все уважали, в депутаты выбирали, она больше всех голосов получила [на выборах сельского совета депутатов]», — пояснила мать Ольги Анна Пономарева. По ее словам, муж Ольги Лапонниковой потерял в авиакатастрофе не только жену, но и мать. «Он плохо себя чувствует, говорит, как дальше жить. Они хорошо жили, дружно», — пояснила Пономарева. Она добавила, что жители села Нелькан попросили посмертно наградить Ольгу. «Она сопровождала девочку — больше было некому. Бабушка девочки здесь [в Нелькане] живет, не работает. [Ольга] прикрыла девочку собой», — сообщила Пономарева.

Жительница Нелькана Антонина Пахомова, потерявшая в катастрофе родственницу, также уверена, что Лапонникову нужно наградить. «Естественно, поддерживаем, — заявила она об инициативе. — Потому что она держала ребенка, она его собой закрыла. Ребенок ей не родственник, но она взяла его на руки в последний момент и собой закрыла. Весь удар приняла на себя, а ребенок остался жив».

Ранее директор школы, в которой работала Лапонникова, от имени жителей Нелькана обратилась к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту с просьбой посодействовать посмертному награждению погибшей учительницы. В пресс-службе главы региона от комментариев по этому поводу отказались.

Пассажирский самолет L-410, принадлежавший компании «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение 15 ноября при заходе на посадку в Нелькане. Из семи человек, находившихся на борту (пятеро пассажиров и два члена экипажа), выжила только трехлетняя Жасмина, которая летела к бабушке в сопровождении Лапонниковой. 16 ноября девочку доставили в больницу Хабаровска, ее состояние оценивается как средней тяжести.