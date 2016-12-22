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Жители Нелькана попросили посмертно наградить спасшую ребенка учительницу
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Жители Нелькана попросили посмертно наградить спасшую ребенка учительницу
Общество, 09:22
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Жители Нелькана попросили посмертно наградить спасшую ребенка учительницу

Директор школы Тон Сун Пахомова от имени жителей поселка Нелькан попросила губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта посодействовать в награждении посмертно учительницы — пассажирки самолета L-410 Ольги Лапониковой, которая спасла выжившую в авиакатастрофе девочку 3,5 лет. Об этом сообщает агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на зампреда правительства Хабаровского края, министра промышленности и транспорта Сергея Ивашкина.

Ольга Лапоникова занимала должность инспектора по делам несовершеннолетних, отметила директор школы, в которой работала погибшая.

Родственники рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки
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По словам директора аэропорта Нелькана Евгения Архиноса, девочка была пристегнута в кресле рядом с учительницей, которая закрыла ее собой.

В пресс-службе губернатора Хабаровского края воздержались от комментариев РБК по поводу инициативы жителей Нелькана наградить посмертно спасшую ребенка учительницу. «Без комментариев», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время выжившая девочка в сознании, она «разговаривает, улыбается, нормально ест, аппетит хороший». Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

О том, что педагог-психолог одной из школ Хабаровска Ольга Лапоникова по просьбе мамы девочки сопровождала ребенка в Нелькан, где должна была передать бабушке, стало известно накануне. Девочка летела без родителей.

Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан двухмоторный пассажирский самолет L-410 ФГУП «Хабаровские авиалинии» разбился утром 15 ноября при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Погибли шесть человек, выжить удалось только девочке.

Позднее 15 ноября бабушка Елена Леонтьева, которая находилась в больнице с внучкой, рассказала, что девочка в сознании и борется за жизнь.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: авиакатастрофа , Хабаровский край , Нелькан , Ольга Лапоникова , Сергей Ивашкин
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