Российский сервис LiveLib разблокировали в Казахстане

Фото: Никита Попов / РБК

Доступ к читательскому сервису LiveLib в Казахстане полностью восстановлен. Проверка, проведенная властями республики, не выявила на сайте запрещенных материалов. Об этом говорится в уведомлении, подписанном главой комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Казахстана Адилом Кожиховым, имеющемся в распоряжении РБК.

Представитель сервиса в беседе в РБК отметил, что «рассмотрение обращения произошло до получения казахской стороной бумажного документа, как этого требовали от LiveLib.ru сразу после блокировки».

Фото: предоставлено РБК

После блокировки LiveLib администрация ресурса сообщила РБК, что никаких предварительных уведомлений не получала. «Мы позвонили в комитет госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Казахстана. Предупреждения они не рассылали, так как не знают наших адресов. Разблокировать готовы после письменного обращения (в бумажном виде), которое будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней», — отметил представитель LiveLib.

9 ноября на территории Казахстана был заблокирован доступ к нескольким российским сайтам. Помимо LiveLib, в список попали сайты издательства «Эксмо» (eksmo.ru и book24.ru), интернет-магазины Ozon и «Лабиринт», развлекательный сайт Pikabu и книжный портал ficbook.net. Причиной, как сообщалось, стало наличие на сайтах экстремистских материалов. В частности, речь шла о нескольких книгах, запрещенных к ввозу, изданию и распространению в республике, а также о пособии по изготовлению взрывных устройств.

10 ноября, после того как запрещенные издания были удалены, власти Казахстана открыли доступ пользователям к сайту интернет-магазина Ozon, а также ресурсам pikabu.ru и ficbook.net.