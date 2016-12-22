Российский сервис LiveLib разблокировали в Казахстане

Доступ к читательскому сервису LiveLib в Казахстане полностью восстановлен. Проверка, проведенная властями республики, не выявила на сайте запрещенных материалов. Об этом говорится в уведомлении, подписанном главой комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Казахстана Адилом Кожиховым, имеющемся в распоряжении РБК.
Представитель сервиса в беседе в РБК отметил, что «рассмотрение обращения произошло до получения казахской стороной бумажного документа, как этого требовали от LiveLib.ru сразу после блокировки».
После блокировки LiveLib администрация ресурса сообщила РБК, что никаких предварительных уведомлений не получала. «Мы позвонили в комитет госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Казахстана. Предупреждения они не рассылали, так как не знают наших адресов. Разблокировать готовы после письменного обращения (в бумажном виде), которое будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней», — отметил представитель LiveLib.
9 ноября на территории Казахстана был заблокирован доступ к нескольким российским сайтам. Помимо LiveLib, в список попали сайты издательства «Эксмо» (eksmo.ru и book24.ru), интернет-магазины Ozon и «Лабиринт», развлекательный сайт Pikabu и книжный портал ficbook.net. Причиной, как сообщалось, стало наличие на сайтах экстремистских материалов. В частности, речь шла о нескольких книгах, запрещенных к ввозу, изданию и распространению в республике, а также о пособии по изготовлению взрывных устройств.
10 ноября, после того как запрещенные издания были удалены, власти Казахстана открыли доступ пользователям к сайту интернет-магазина Ozon, а также ресурсам pikabu.ru и ficbook.net.