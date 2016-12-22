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В МИДе удивились заявлению главы Пентагона по Сирии
Общество, 13:11
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В МИДе удивились заявлению главы Пентагона по Сирии

Заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что американские военные находятся в Сирии с разрешения ООН, удивило Москву. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

По словам Захаровой, она не знает, о каком именно мандате идет речь. Единственный орган, который, согласно уставу ООН, может принимать такие решения, — Совет Безопасности ООН. «Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала», — добавила она.

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Представитель МИД России напомнила, что ранее Мэттис в беседах с журналистами заявлял, что американские военные останутся в Сирии до момента «достижения прогресса в политическом урегулировании». Эта формулировка вызвала вопросы. «Есть ли контакт между Пентагоном и Госдепартаментом США? Это еще один вопрос, который возникает. Но кто и как определит, достаточно или недостаточно уже достигнуто прогресса? Где этот механизм по замеру политической достаточности?» — поинтересовалась она.

«Такое складывается ощущение, что это право США хотят оставить за собой, просто намереваясь удерживать часть сирийской территории, и делать это столько, сколько сами пожелают», — отметила Захарова.

14 ноября МИД Сирии заявил, что расценивает несогласованное с Дамаском нахождение в стране американских военных как агрессию и угрозу суверенитету республики, и призвал к немедленному выводу войск.

Днем ранее Мэттис заявил, что пребывание военнослужащих США в Сирии санкционировано ООН.

Теги: МИД , Сирия , Пентагон , Мария Захарова
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