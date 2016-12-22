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Переговорщик по пленным от Украины объяснил посредничество Путина
Украинский кризис, 00:24
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Переговорщик по пленным от Украины объяснил посредничество Путина

Переговорщик Украины по обмену пленных Владимир Рубан рассказал РБК, что участие президента Владимира Путина в переговорах по обмену пленных стало необходимым для решения вопроса, так как его «умышленно затягивали».

«Создается впечатление, что обмен умышленно затягивали именно для такого повода. На сегодняшний день действительно освобождение зависит от решения первых лиц государств и непризнанных республик», — отметил он.

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Рубан подчеркнул, что Киев «очень аккуратно, с опаской» смотрит на дальнейшие действия Москвы, но выразил надежду на то, что обмен пройдет в праздничную дату, как это уже было раньше. По его словам, возможно, новый обмен произойдет на Новый год.

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«Это красиво для политики. В процессе обмена мы никогда не привязывались к датам и освобождали и в выходные, и в будни», — пояснил он.

Переговорщик пояснил, что в обмене пленных будут ориентироваться на цифры, которые Медведчук назвал в своем обращении.

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«Слава богу, что у первых лиц государства есть понимание того, что обменивать все-таки надо», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР обсудил вопрос обмена пленными на юго-востоке Украины. Стороны одобрили предложение спецпосланника Украины, лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Во время встречи в Ново-Иерусалимском монастыре он предложил отпустить 300 сторонников непризнанные республик в обмен на 70 украинских граждан.

Подобные прямые переговоры между Путиным и лидерами ДНР и ЛНР проводились впервые.

Теги: Украина , Владимир Путин , Донбасс , пленные , обмен
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