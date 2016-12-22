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Минобороны показало кадры ударов дальних бомбардировщиков в Абу-Кемале
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Минобороны показало кадры ударов дальних бомбардировщиков в Абу-Кемале
Война в Сирии, 20:40
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Минобороны показало кадры ударов дальних бомбардировщиков в Абу-Кемале

Министерство обороны разместило на своем YouTube 16-секундное видео с ударами дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям террористов близ сирийского города Абу-Кемаль.

Видео: Минобороны России / YouTube

На видео видно, как Ту-22М3 летит над землей и выполняет бомбометание.

Как сообщили ранее в Минобороны, бомбардировщики прилетели в Сирию с территории России. Авиаудары нанесены по боевикам, их технике и опорным пунктам. В Москве отчитались о ликвидации всех целей.

Во время полета над Сирией бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ.

Дамаск официально объявил об освобождении города еще 9 ноября, его удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Министр обороны Сергей Шойгу называл Абу-Кемаль последним оплотом боевиков ИГ в Сирии.
Теги: видео , Сирия , Министерство обороны , бомбардировка , Абу-Кемаль
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