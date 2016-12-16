СМИ узнали о планах «Газпром нефти» и CNPC на освоение месторождения

Российская нефтяная компания «Газпром нефть» ведет переговоры с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об участии в разработке Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам переговоров. Информацию также подтверждает источник «Интерфакса».
Подробности возможной сделки пока не разглашаются, представители «Газпром нефти» и CNPC ход двусторонних переговоров не комментируют. По подсчетам аналитика «Атона» Александра Корнилова, доля CNPC в проекте может составить до 49%.
Издание отмечает, что держателем лицензии на Восточный участок является «Газпромнефть-Оренгбург». Всего компания ведет разработку пяти участков, однако основные объемы добычи обеспечивает именно Восточный участок.
В декабре 2015 года «Газпром нефть» с CNPC подписали трехлетний меморандум о взаимопонимании в нефтяной сфере, который предусматривает взаимодействие в области разведки и добычи нефти на территории России, месторождений арктического шельфа, Китая и третьих стран, а также переработку и сбыт нефтепродуктов.
Согласно международным стандартам SPE-PRMS, объем запасов Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения составляет 100 млн т нефтяного эквивалента.