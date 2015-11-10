WADA 18 ноября рассмотрит меры наказания в отношении России

Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, WADA) на заседании 18 ноября в Колорадо-Спрингс (США) рассмотрит рекомендации, касающиеся российской легкой атлетики, которые изложены в докладе Независимой комиссии WADA.

«Результаты [доклада] вызовут серьезную обеспокоенность и разочарование по поводу чистоты спортсменов у любителей спорта во всем мире, поскольку они высвечивают недостатки и проблемы с антидопинговой программой, относящиеся к легкой атлетике в России», — говорится в сообщении на сайте WADA.

В нем отмечается, что некоторые рекомендации, например меры в отношении лаборатории в Москве, могут быть приняты сразу.

В минувший понедельник, 9 ноября, комиссия WADA опубликовала доклад, согласно которому российские власти вмешивались в работу аккредитованной антидопинговой лаборатории в Москве. Выводы сделаны на основе 11-месячного расследования. Агентство по результатам расследования призвало дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики и запретить всем российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях.

Помимо этого WADA рекомендовало лишить аккредитации московскую лабораторию, в которой уничтожались результаты допинг-проб. В докладе также утверждается, что директор лаборатории Григорий Родченков лично отдал приказ об уничтожении 1417 допинг-проб перед проверкой WADA в декабре 2014 года. Помимо этого специалисты WADA пришли к выводу, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Российское антидопинговое агентство «Русада» проигнорировали данные о применении запрещенных препаратов российскими легкоатлетами.

Президент IAAF Себастьян Коу потребовал от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ответить на обвинения WADA до конца недели.

ВФЛА сообщила, что в самое ближайшее время представит в IAAF документ, касающийся ситуации с допингом.