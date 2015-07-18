Белый дом осудил теракт в Ираке

​Власти США осудили теракт в Ираке, в результате которого погибли более 120 человек, передает Reuters. Представитель Вашингтона назвал случившееся еще одним болезненным примером жестокости «Исламского государства».

Ранее соболезнования в связи со случившимся иракским властям выразил президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский МИД резко раскритиковал произошедшее. В ведомстве подчеркнули, что случившееся должно стать для стран региона и всего мирового сообщества «мощным стимулом для объединения усилий в деле противодействия глобальной террористической угрозе в соответствии с нормами международного права».



Теракт произошел в ночь на 18 июля в в городе Хан-Бани-Саад, в 30 км к северу от Багдада, жертвами теракта стали люди, праздновавшие конец мусульманского месяца Рамадан. В результате погибли более 120 человек, примерно столько же получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена).