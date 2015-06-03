В МИДе обвинили Евросоюз в начале «охоты на российских ведьм»

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Мария Захарова назвала ограничение доступа в Европарламент постоянному представителю страны при Евросоюзе Владимиру Чижову объявлением «охоты на российских ведьм». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Такое впечатление, что евробюрократия местами возвращается во времена святой инквизиции», — написала она. Захарова добавила, что остается вопрос к Европарламенту, в чем суть ограничения доступа Чижову.

Накануне Владимиру Чижову ограничили доступ в Европарламент. Теперь, чтобы пройти в здание Европарламента, Чижову придется заказывать пропуск. Этот шаг стал ответом на список невъездных в Россию дипломатов, пояснили дипломаты. Кроме того, Европарламент прервал свое участие в комитете парламентского сотрудничества ЕС – Россия.

Ранее в Еврокомиссии назвали появление черного списка из 89 европейских политиков, которым запрещен въезд в Россию, необоснованной мерой. В августе 2014 года, после введения новых санкций США и Канады, Россия пригрозила, что список персон нон грата не будет обнародован. Те, кто в него попал, могли узнать об этом, только обратившись за визой.