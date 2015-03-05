Xiaomi спрогнозировала рост продаж своих смартфонов на 30% в 2015 году

Xiaomi Corp. ожидает, что продажи ее смартфонов в 2015 году вырастут на 30%. Об этом в кулуарах конгресса народных представителей Китая в Пекине заявил исполнительный директор компании Лэй Юн, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, выручка компании превысит 100 млрд юаней ($16 млрд). Продажи смартфонов китайской корпорации в 2014 году увеличились больше, чем в два раза, и достигли 74,3 млрд юаней. Xiaomi рассчитывает продать от 80 млн до 100 млн смартфонов в этом году по сравнению с 61,1 млн в прошлом году. Компания стала пятым по величине в мире производителем смартфонов в 4-м квартале 2014 года и заняла 4,4% рынка, в соответствии с исследованиями компании IDC. Компания рассчитывает достичь таких показателей в том числе за счет переориентации на внешние рынки, отмечает издание.

Компанию Xiaomi основал в 2010 году известный китайский интернет-предприниматель Лэй Цзюнь, который сейчас занимает 23-е место в списке богатейших китайцев, по версии журнала Forbes, с состоянием $8,8 млрд.