Участок «фиолетовой» ветки московского метро закроют на ремонт

Из-за работ по капитальному ремонту путей в субботу, 14 февраля, будут закрыты несколько станций Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Речь идет о станциях «Пушкинская» и «Кузнецкий мост», а станция «Китай-город» будет работать только для проезда по Калужско-Рижской линии, говорится на сайте метро.

«Ограничения в движении вводятся в связи с необходимостью проведения работ по капитальному ремонту путей. В ходе работ будет произведена замена рельсов, шпал, балластного слоя и других элементов верхнего строения пути. Это обязательные работы, предусмотренные правилами эксплуатации Московского метрополитена», – говорится в сообщении.

«Своевременное проведение капитального ремонта пути позволит обеспечить безопасность пассажиров и надежную работу всех систем метро. Временное закрытие специально производится в выходной день, чтобы затронуть минимальное число пассажиров», – прокомментировал начальник столичной подземки Дмитрий Пегов. В обычном режиме работа станций возобновится утром 15 февраля.