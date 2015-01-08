Взрыв произошел возле мечети на востоке Франции

Возле мечети на востоке Франции в городе Вильфранш-сюр-Сон утром 8 января произошел взрыв, сообщает французский портал 20minutes.fr.

Окна ресторана, расположенного рядом с мечетью, были выбиты в результате инцидента. По данным местного издания, жертв нет. Сейчас площадь, на которой расположена мечеть, оцеплена полицией.

Ранее стало известно, что на востоке Парижа была открыта стрельба, в результате был ранен как минимум один полицейский. После этого стрелявший был задержан.

Утром 7 января в Париже произошло нападение на журнал Charlie Hebdo. В помещение редакции ворвались двое мужчин и открыли огонь из автоматов Калашникова. Погибли 12 человек. Причиной нападения стала публикация в еженедельнике карикатур на исламские темы.