На Триумфальной площади в Москве прошел митинг в защиту свободы слова. Мероприятие, как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», собрало более ста человек.

Участники митинга требовали прекратить давление на журналистов и заявили, что в нынешней ситуации осталось всего несколько СМИ, которым они могут доверять.

Как сообщила координатор Союза гражданских и политических активистов Лолита Цария, целью акции было поддержать эти СМИ. Поводом для проведения митинга, по ее словам, стал конфликт между редакцией «Эхо Москвы» и главой «Газпром-медиа» Михаилом Лесиным.

Конфликт разгорелся после увольнения ведущего Александра Плющева. В конечном итоге ситуация была урегулирована. Как сообщал РБК, приказ об увольнении журналиста будет отменен, его отстранят от работы до середины января следующего года, а В устав радиостанции внесут изменения о правилах поведения журналистов в соцсетях.