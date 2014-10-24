В Турции впервые зарегистрирован короновирус MERS-CoV

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом случае заболевания короновирусом MERS-CoV. 42-летний мужчина заразился в Саудовской Аравии. 6 октября он в связи с резким ухудшением состояния вернулся в Турцию.

Пациент был помещен в больницу города Хатай на юге Турции. Он скончался 11 октября.

Максимальному риску заражения MERS-CoV, что означает Ближневосточный респираторный синдром, подвержены люди, страдающие диабетом, почечной недостаточностью, хронической болезнью легких или с ослабленным иммунитетом. Им рекомендуется избегать тесных контактов с животными, особенно с верблюдами, предупреждает ВОЗ.