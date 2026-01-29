Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик
• 03:20 Кто теряет трафик сильнее всего
• 05:10 Почему 2019 год больше не ориентир
• 08:15 Просадка DIY, электроники и фэшн
• 11:40 Вакантность: нормы и уязвимые форматы
• 19:15 Рекордный ввод ТЦ и рост локальных центров
• 24:20 ТЦ как инфраструктура района и льготы
Падение трафика в торговых центрах по итогам 2025 года в среднем по стране составило около 5%: основное снижение пришлось на регионы, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге посещаемость в целом стабильна, сообщил основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Самыми уязвимыми он назвал крупные удаленные моллы, тогда как районные форматы, ориентированные на повседневный спрос, местами показывают прирост. Глава департамента маркетинга ТЦ «Ривьера», «Времена года» и «Центральный Детский Магазин» Ирина Цхадая отметила, что 2019 год уже нельзя считать ориентиром: посетители стали ходить реже, но дольше задерживаются и чаще совмещают покупки с досугом.
