Сериал «Клиника» возвращается: ностальгия, новые смыслы и знакомые голоса
Культовый ситком «Клиника», знакомый зрителям по эфиру MTV в нулевые годы, получил продолжение. Первые два эпизода уже доступны онлайн и озвучены прежними голосами. В проект вернулись ключевые актеры, включая исполнителя роли доктора Кокса, а сценарий сохраняет фирменный баланс между комедией и драмой. При этом сюжет учитывает новые реалии: поколение зумеров вступает в конфликт с миллениалами, а Джей Ди предстает уже не наивным интерном, а опытным врачом и своеобразным кризис-менеджером.
