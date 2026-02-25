Перезапуск «Секретных материалов» от режиссера «Грешников»
Объявлен перезапуск сериала «Секретные материалы»: это не продолжение, а полностью новый проект с другими героями и актерами. За него отвечает режиссер Райан Куглер, известный по «Черной пантере», пилот уже написан, главную роль сыграет Даниэль Дедуайлер, а Крис Картер подключен как исполнительный продюсер.
Оригинальные «Секретные материалы» стали культовыми на волне НЛО‑мании, усилили имидж ФБР и повлияли на выбор профессий, в том числе через «эффект Скалли» среди женщин в науке. На фоне редких удач перезапусков культовых сериалов авторы сохраняют скепсис, но отмечают, что участие Куглера, Картера и, возможно, Джиллиан Андерсон дает проекту шанс на успешный старт. Обзор — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.
Перезапуск «Секретных материалов» от режиссера «Грешников»
Фильмы о мужественности без экшена: от «Еще по одной» до «Драйва»
Шесть наград в Венеции: почему стоит увидеть «Молчаливого друга»
«Грозовой перевал» как фанфик: чем раздражает новая экранизация
«Счастлив, когда ты нет»: анти-ромком о любви, которая бесит
Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов
«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина
Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»
Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»
Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности