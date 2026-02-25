Перезапуск «Секретных материалов» от режиссера «Грешников»

Райан Куглер запускает перезапуск культовых «Секретных материалов» с новыми героями и актерами. Оцениваем шансы проекта на успех и вклад оригинального сериала в культуру и образование

Объявлен перезапуск сериала «Секретные материалы»: это не продолжение, а полностью новый проект с другими героями и актерами. За него отвечает режиссер Райан Куглер, известный по «Черной пантере», пилот уже написан, главную роль сыграет Даниэль Дедуайлер, а Крис Картер подключен как исполнительный продюсер.

Оригинальные «Секретные материалы» стали культовыми на волне НЛО‑мании, усилили имидж ФБР и повлияли на выбор профессий, в том числе через «эффект Скалли» среди женщин в науке. На фоне редких удач перезапусков культовых сериалов авторы сохраняют скепсис, но отмечают, что участие Куглера, Картера и, возможно, Джиллиан Андерсон дает проекту шанс на успешный старт. Обзор — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.