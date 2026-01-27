 Перейти к основному контенту
Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?

Сюжет
Радио РБК
Как меняются российские вузы: переход к продуктово-проектному обучению и развитию soft skills, стоимость обучения, а также привязка бюджетных мест к потребностям рынка труда — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

• [01:30] Трансформация вузов и ставка на soft skills
• [05:04] Нужен ли диплом и чему учит университет
• [09:46] Онлайн против офлайна: формат обучения
• [16:35] Рейтинги, нишевые приоритеты и мировой уровень
• [18:51] Стоимость обучения в РФ и Европе
• [24:37] Размер стипендий и поощрение отличников
• [29:46] Сколько вузов нужно и роль рынка труда

В Татьянин день депутаты Госдумы выступили с инициативами, призванными облегчить жизнь студентов: среди предложений — «13-я стипендия», отмена платы за общежития и освобождение от НДФЛ выплат студентам-целевикам. На этом фоне в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК обсудили, как меняется высшее образование в России — от условий учебы и размера стипендий до доступности бесплатных мест и возможности совмещать учебу с работой.

Гости программы — ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский и председатель студсовета Университета науки и технологий МИСИС Никита Усков — рассказали о переходе вузов к продуктово-проектному обучению и развитию soft skills, а также о том, почему лекции все чаще уходят в онлайн, а практические форматы сохраняют очный режим. Миклушевский отметил, что контрольные цифры приема все жестче привязывают к запросам рынка труда, а Усков подчеркнул, что базовые стипендии зачастую покрывают лишь общежитие и вынуждают многих студентов искать подработку.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Юрий Таманцев
студенты вузы бюджетные места стипендия
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
