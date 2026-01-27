Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?
• [05:04] Нужен ли диплом и чему учит университет
• [09:46] Онлайн против офлайна: формат обучения
• [16:35] Рейтинги, нишевые приоритеты и мировой уровень
• [18:51] Стоимость обучения в РФ и Европе
• [24:37] Размер стипендий и поощрение отличников
• [29:46] Сколько вузов нужно и роль рынка труда
В Татьянин день депутаты Госдумы выступили с инициативами, призванными облегчить жизнь студентов: среди предложений — «13-я стипендия», отмена платы за общежития и освобождение от НДФЛ выплат студентам-целевикам. На этом фоне в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК обсудили, как меняется высшее образование в России — от условий учебы и размера стипендий до доступности бесплатных мест и возможности совмещать учебу с работой.
Гости программы — ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский и председатель студсовета Университета науки и технологий МИСИС Никита Усков — рассказали о переходе вузов к продуктово-проектному обучению и развитию soft skills, а также о том, почему лекции все чаще уходят в онлайн, а практические форматы сохраняют очный режим. Миклушевский отметил, что контрольные цифры приема все жестче привязывают к запросам рынка труда, а Усков подчеркнул, что базовые стипендии зачастую покрывают лишь общежитие и вынуждают многих студентов искать подработку.
