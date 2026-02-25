 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Маркетплейсы как трейдинг: почему без бренда продажи не удержать

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Рекламный щит
Маркетплейсы все больше напоминают трейдинг: пока вкладываешься — продажи растут, остановился — просел. Как селлерам вырастить бренд, зачем «покупать внимание» и где предел перформанса — в программе «Рекламный щит»

Почему реклама перестает приносить результат и как бизнесу вернуть эффективность? В программе «Рекламный щит» на Радио РБК директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостем — главным управляющим директором группы компаний Okkam Михаилом Шкляевым обсуждают, какие инструменты продвижения сегодня действительно работают, почему e-commerce остается самым доступным каналом и как малому и среднему бизнесу выстраивать маркетинг без «ставок на удачу».

Как «Братья Чебурашкины» строят бренд без больших бюджетов
Радио
Ключевая мысль выпуска: маркетинг больше нельзя сводить к покупке «самого дешевого охвата» — важно покупать внимание и сравнивать сопоставимые форматы, иначе бюджеты утекают в неэффективность и фрод. Участники разбирают, как бренды вырастают из перформанса и маркетплейсов, почему карточка товара и отзывы стали новой «упаковкой-медиа», как работают контент-фабрики и почему измерения должны подниматься по «пирамидке» от показа к вниманию и запоминанию.

Как «Братья Чебурашкины» строят бренд без больших бюджетов

Реклама в кризис: как сохранить долю рынка и не потерять прибыль

Как бренд зубной пасты добился роста без рекламы

Рекламный рынок 2025–2026: рост, вызовы и стратегии для брендов

Как построить премиальный бренд в зарегулированной нише: кейс «Онегин»

Юридические риски в рекламе: штрафы, репутация и консультирование

Маркетинг в эпоху ИИ: как брендам не исчезнуть из выдачи нейросетей

Как генеративный ИИ меняет рекламу и медиа: риски и возможности

Бренд или скидка: главные ошибки и уроки современной рекламы

Рекламный креатив: что на самом деле работает для бренда

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Андрей Сикорский, Валентин Смоляков
маркетинг реклама продажи маркетплейс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2 Общество, 21:17
Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников Политика, 21:13
Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач Спорт, 21:10
Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог Общество, 21:09
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 21:05
В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Samsung показал смартфоны Galaxy S26. Характеристики и все подробности Life, 21:00
Российского вратаря назвали лучшим по отраженным ударам в Лиге чемпионов Спорт, 20:56
Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах Общество, 20:49
Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна Общество, 20:40
На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля Общество, 20:33
Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА Спорт, 20:32
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США Технологии и медиа, 20:24