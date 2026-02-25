Маркетплейсы как трейдинг: почему без бренда продажи не удержать

Маркетплейсы все больше напоминают трейдинг: пока вкладываешься — продажи растут, остановился — просел. Как селлерам вырастить бренд, зачем «покупать внимание» и где предел перформанса — в программе «Рекламный щит»

Почему реклама перестает приносить результат и как бизнесу вернуть эффективность? В программе «Рекламный щит» на Радио РБК директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостем — главным управляющим директором группы компаний Okkam Михаилом Шкляевым обсуждают, какие инструменты продвижения сегодня действительно работают, почему e-commerce остается самым доступным каналом и как малому и среднему бизнесу выстраивать маркетинг без «ставок на удачу».

Ключевая мысль выпуска: маркетинг больше нельзя сводить к покупке «самого дешевого охвата» — важно покупать внимание и сравнивать сопоставимые форматы, иначе бюджеты утекают в неэффективность и фрод. Участники разбирают, как бренды вырастают из перформанса и маркетплейсов, почему карточка товара и отзывы стали новой «упаковкой-медиа», как работают контент-фабрики и почему измерения должны подниматься по «пирамидке» от показа к вниманию и запоминанию.