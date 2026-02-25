Маркетплейсы как трейдинг: почему без бренда продажи не удержать
Почему реклама перестает приносить результат и как бизнесу вернуть эффективность? В программе «Рекламный щит» на Радио РБК директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостем — главным управляющим директором группы компаний Okkam Михаилом Шкляевым обсуждают, какие инструменты продвижения сегодня действительно работают, почему e-commerce остается самым доступным каналом и как малому и среднему бизнесу выстраивать маркетинг без «ставок на удачу».
