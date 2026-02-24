 Перейти к основному контенту
Радио РБК⁠,
РАДИО
Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

Сюжет
Радио РБК
К концу года доллар подорожает до 89 руб., а валютные облигации будут расти в цене с лета. Такой прогноз озвучил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет на Радио РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В марте главный аналитик Инго Банка Петр Арронет ожидает курс в диапазоне 78–80 руб., но не исключает краткосрочного всплеска до 80–82 руб. к заседанию ЦБ по ключевой ставке 20 марта. Текущее укрепление рубля объясняется низким импортом и активными продажами валютной выручки экспортерами на фоне высокой ключевой ставки. Фундаментально ситуация с курсом почти не меняется.

К лету ставка может быть снижена на 2%, до 13,5%. В таком случае доходность вкладов упадет в район 10%, у экспортеров будет меньше мотивации конвертировать выручку в рубли и класть ее на вклады.

Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК
Средний курс в 2026 году может составить 84–85 руб., стоимость доллара на конец года — 89 руб. Активный рост валютных облигаций ожидается летом 2026 года, предположил Петр Арронет на Радио РБК.

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
рубль
