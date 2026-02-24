Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка
В марте главный аналитик Инго Банка Петр Арронет ожидает курс в диапазоне 78–80 руб., но не исключает краткосрочного всплеска до 80–82 руб. к заседанию ЦБ по ключевой ставке 20 марта. Текущее укрепление рубля объясняется низким импортом и активными продажами валютной выручки экспортерами на фоне высокой ключевой ставки. Фундаментально ситуация с курсом почти не меняется.
К лету ставка может быть снижена на 2%, до 13,5%. В таком случае доходность вкладов упадет в район 10%, у экспортеров будет меньше мотивации конвертировать выручку в рубли и класть ее на вклады.
Радио РБК.
Зачем, почему и как инвестируют мужчины
DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов
Инвестиции мужчин и женщин: различия и сходства
Почему классический портфель «60/40» больше не работает
Альтернативные инвестиции: разновидности и доходности
Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения
Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении