Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

К концу года доллар подорожает до 89 руб., а валютные облигации будут расти в цене с лета. Такой прогноз озвучил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет на Радио РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В марте главный аналитик Инго Банка Петр Арронет ожидает курс в диапазоне 78–80 руб., но не исключает краткосрочного всплеска до 80–82 руб. к заседанию ЦБ по ключевой ставке 20 марта. Текущее укрепление рубля объясняется низким импортом и активными продажами валютной выручки экспортерами на фоне высокой ключевой ставки. Фундаментально ситуация с курсом почти не меняется.

К лету ставка может быть снижена на 2%, до 13,5%. В таком случае доходность вкладов упадет в район 10%, у экспортеров будет меньше мотивации конвертировать выручку в рубли и класть ее на вклады.