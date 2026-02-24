«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Инвесторы готовятся к отчетам Сбербанка и ВТБ, а рынок находится в боковике. В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Петр Арронет из Инго Банка обсудили дивидендные истории и спекулятивные идеи

Фото: Андрей Любимов / РБК

• [00:18] Старт сезона отчетов

• [07:01] Прогноз по индексу Мосбиржи

• [09:41] Спекулятивные идеи в акциях

• [18:12] Рубль и ключевая ставка

• [23:35] Ситуация с «Евротрансом»

• [30:40] Нефть и перспективы нефтяников

• [36:44] Дивидендные фавориты

По итогам 2026 года индекс Мосбиржи может достичь уровня 3200–3300 пунктов, полагает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Сейчас рынок находится в боковике: позитив от снижения ключевой ставки уже отыгран, а новые всплески индекса могут произойти лишь на публикации данных по недельной инфляции. В качестве спекулятивных идей, которые позволяют отыграть динамику инфляции, эксперт назвал акции «Самолета», «Сегежи», АФК «Системы», «Магнита», «Астры» и «Группы Позитив».

В топ дивидендных акций аналитик включил Сбербанк (потенциальная дивидендная доходность около 12%), ВТБ (до 20% в оптимистичном сценарии) и МТС. Существенные дисконты на российскую нефть сохраняются, поэтому ждать больших дивидендов от нефтяных компаний не стоит.

В марте рубль останется в диапазоне 78–80 руб. за доллар и краткосрочно может сместиться в район 80–82 руб. после заседания ЦБ по ставке, полагает Петр Арронет. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать ослаблению рубля.

Бенефициарами снижения ключевой ставки являются банки, уточнил главный аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер в эфире Радио РБК. По его словам, чистая прибыль «Сбера» по итогам 2025 года может составить более 1,7 трлн руб., таргет по акциям на конец года — 390 руб. Если ВТБ выполнит цель 500 млрд руб. прибыли и направит на дивиденды 25–35% прибыли, дивдоходность может составить 11–15%.

ФНС приостановила операции по счетам компании «Евротранс» из-за задолженности 223 млн руб., все семь облигаций компании падают в цене. При этом «Евротранс» заявил о выплате купонов по трем выпускам, но на момент 18:40 мск в НРД не появилось информации о поступлении и передаче средств, рассказала Ольга Копытина, заместитель руководителя редакции «РБК Инвестиции».

