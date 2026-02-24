 Перейти к основному контенту
«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Сюжет
Радио РБК
Инвесторы готовятся к отчетам Сбербанка и ВТБ, а рынок находится в боковике. В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Петр Арронет из Инго Банка обсудили дивидендные истории и спекулятивные идеи
• [00:18] Старт сезона отчетов
• [07:01] Прогноз по индексу Мосбиржи
• [09:41] Спекулятивные идеи в акциях
• [18:12] Рубль и ключевая ставка
• [23:35] Ситуация с «Евротрансом»
• [30:40] Нефть и перспективы нефтяников
• [36:44] Дивидендные фавориты

По итогам 2026 года индекс Мосбиржи может достичь уровня 3200–3300 пунктов, полагает главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Сейчас рынок находится в боковике: позитив от снижения ключевой ставки уже отыгран, а новые всплески индекса могут произойти лишь на публикации данных по недельной инфляции. В качестве спекулятивных идей, которые позволяют отыграть динамику инфляции, эксперт назвал акции «Самолета», «Сегежи», АФК «Системы», «Магнита», «Астры» и «Группы Позитив».

В топ дивидендных акций аналитик включил Сбербанк (потенциальная дивидендная доходность около 12%), ВТБ (до 20% в оптимистичном сценарии) и МТС. Существенные дисконты на российскую нефть сохраняются, поэтому ждать больших дивидендов от нефтяных компаний не стоит.

В марте рубль останется в диапазоне 78–80 руб. за доллар и краткосрочно может сместиться в район 80–82 руб. после заседания ЦБ по ставке, полагает Петр Арронет. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать ослаблению рубля.

Бенефициарами снижения ключевой ставки являются банки, уточнил главный аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер в эфире Радио РБК. По его словам, чистая прибыль «Сбера» по итогам 2025 года может составить более 1,7 трлн руб., таргет по акциям на конец года — 390 руб. Если ВТБ выполнит цель 500 млрд руб. прибыли и направит на дивиденды 25–35% прибыли, дивдоходность может составить 11–15%.

