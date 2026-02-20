 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Инвестиции мужчин и женщин: различия и сходства

Сюжет
Радио РБК
Безопасность, мода или самоутверждение? В эфире Радио РБК эксперты рассказали, что заставляет мужчин и женщин инвестировать
Фото: РБК
Фото: РБК

Соотношение мужчин и женщин среди российских инвесторов составляет 55 на 45%. Портфели мужчин в среднем в три раза крупнее, они совершают 23 сделки в год против 8 у женщин, а средний чек выше в полтора раза. При этом структура портфелей схожа у обоих полов: около 55% оборота приходится на фьючерсы, 35–38% — на акции. Об этом Радио РБК сообщил Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.

Зачем, почему и как инвестируют мужчины
Радио

Исходя из статистики обучающихся инвестициям соотношение женщин и мужчин составит примерно 70 на 30%, отметила директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. По ее словам, представители обоих полов должны инвестировать по одной и той же причине — чтобы чувствовать себя в безопасности. В действительности же, причин для инвестиций огромное множество, но большинство из них не ведут к правильным результатам.

DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов

Почему классический портфель «60/40» больше не работает

Альтернативные инвестиции: разновидности и доходности

Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Элина Тихонова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником Спорт, 21:30
Сборная Канады отыгралась с 0:2 у финнов и вышла в финал Олимпиады Спорт, 21:28
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов Политика, 21:26
Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram Общество, 21:23
Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх Спорт, 21:17
В университете назвали причину смерти студента в общежитии на Урале Общество, 21:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
США продлили лицензию сербской NIS Политика, 21:04
Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов Политика, 20:59
Зеленский сообщил о требовании США к Украине уйти из Донбасса Политика, 20:54
Марк Эйдельштейн сыграл первую после «Аноры» англоязычную роль Общество, 20:48
Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 Спорт, 20:43
Трамп заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану Политика, 20:43
Предложение Paramount купить Warner Bros. прошло «ключевое препятствие» Технологии и медиа, 20:43