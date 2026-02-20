Инвестиции мужчин и женщин: различия и сходства
Соотношение мужчин и женщин среди российских инвесторов составляет 55 на 45%. Портфели мужчин в среднем в три раза крупнее, они совершают 23 сделки в год против 8 у женщин, а средний чек выше в полтора раза. При этом структура портфелей схожа у обоих полов: около 55% оборота приходится на фьючерсы, 35–38% — на акции. Об этом Радио РБК сообщил Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.
Исходя из статистики обучающихся инвестициям соотношение женщин и мужчин составит примерно 70 на 30%, отметила директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. По ее словам, представители обоих полов должны инвестировать по одной и той же причине — чтобы чувствовать себя в безопасности. В действительности же, причин для инвестиций огромное множество, но большинство из них не ведут к правильным результатам.
