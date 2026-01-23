Золото по $10–12 тыс. за унцию: прогноз «АВИ Кэпитал»
По данным технического анализа, ближайший ориентир цены золота в этом году — $5600–5800 за унцию. На этом уровне может начаться серьезное сопротивление, сообщил советник генерального директора «АВИ Кэпитал» Дмитрий Сачин.
Однако главный прогноз эксперта — $10–12 тыс. за унцию на горизонте 3–5 лет. Основой этого сценария служит фундаментальный сдвиг: на фоне кризиса доверия к фиатным валютам центробанки могут вернуться к накоплению золота.
