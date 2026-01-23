 Перейти к основному контенту
Золото по $10–12 тыс. за унцию: прогноз «АВИ Кэпитал»

Золото может достичь $5800 в этом году, а через пять лет будет стоить $12 тыс.? Такой прогноз озвучил Дмитрий Сачин из «АВИ Кэпитал» в эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК
Фото: Frank Hoermann / IMAGO / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / IMAGO / Global Look Press

По данным технического анализа, ближайший ориентир цены золота в этом году — $5600–5800 за унцию. На этом уровне может начаться серьезное сопротивление, сообщил советник генерального директора «АВИ Кэпитал» Дмитрий Сачин.

Однако главный прогноз эксперта — $10–12 тыс. за унцию на горизонте 3–5 лет. Основой этого сценария служит фундаментальный сдвиг: на фоне кризиса доверия к фиатным валютам центробанки могут вернуться к накоплению золота.

