Золото по $10–12 тыс. за унцию: прогноз «АВИ Кэпитал»

Золото может достичь $5800 в этом году, а через пять лет будет стоить $12 тыс.? Такой прогноз озвучил Дмитрий Сачин из «АВИ Кэпитал» в эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК

По данным технического анализа, ближайший ориентир цены золота в этом году — $5600–5800 за унцию. На этом уровне может начаться серьезное сопротивление, сообщил советник генерального директора «АВИ Кэпитал» Дмитрий Сачин.

Однако главный прогноз эксперта — $10–12 тыс. за унцию на горизонте 3–5 лет. Основой этого сценария служит фундаментальный сдвиг: на фоне кризиса доверия к фиатным валютам центробанки могут вернуться к накоплению золота.

В 1970–80 годах доля золота в резервах мировых ЦБ составляла 75–80%, сейчас этот показатель-х составляет около 30%. Покупка физического металла для возвращения к этим значениям заняла бы четверть века, поэтому более реалистичным путем, по мнению Сачина, является масштабная переоценка стоимости самого металла.