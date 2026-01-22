Глава НП РТС Горюнов — о криптовалютах, деривативах и регулировании ЦБ
• 04:04 План ЦБ по регулированию крипторынка
• 09:18 Нужна ли России отдельная криптобиржа?
• 17:01 Волатильность биткоина и роль ETF
• 28:28 Когда торги 24/7 появятся в РФ
• 32:18 Казахстанский ITS и глобальные бумаги
• 35:36 Деривативы — незанятая ниша рынка
Особенность нерегулируемых рынков, включая криптоиндустрию, в том, что участники сами устанавливают правила игры. Однако в данный момент российский крипторынок движется в сторону традиционных финансовых институтов, полагает президент ассоциации «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (НП РТС) Роман Горюнов. Должен произойти некий «симбиоз»: криптоинструменты будут встроены в существующую инфраструктуру брокеров и бирж. Практическое появление лицензируемых институтов маловероятно в 2026 году и ожидается не раньше 2027-го. Круглосуточные торги в России могут появиться в горизонте до трех лет — этот мировой тренд ускорит интеграцию с криптоиндустрией.
К идее создания изолированной национальной криптобиржи Горюнов относится со скепсисом. По его словам, ей будет сложно конкурировать с глобальными пулами ликвидности.
Волатильность рынка криптовалют снизилась с появлением ETF-фондов и приходом институциональных инвесторов — это ключевое событие, стабилизирующее базовый актив. При этом, по словам Горюнова, волатильность некоторых традиционных инструментов (например, опционов) остается более высокой. Главной незанятой нишей эксперт назвал рынок деривативов.
