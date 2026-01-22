Глава НП РТС Горюнов — о криптовалютах, деривативах и регулировании ЦБ

Как развивается рынок криптовалют в России и какие инициативы предлагает ЦБ? Об этом в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК рассказал глава НП РТС Роман Горюнов

Роман Горюнов (Фото: Владимир Андреев / РБК)

• 00:59 Любовь к крипте и первые проекты Горюнова

• 04:04 План ЦБ по регулированию крипторынка

• 09:18 Нужна ли России отдельная криптобиржа?

• 17:01 Волатильность биткоина и роль ETF

• 28:28 Когда торги 24/7 появятся в РФ

• 32:18 Казахстанский ITS и глобальные бумаги

• 35:36 Деривативы — незанятая ниша рынка

Особенность нерегулируемых рынков, включая криптоиндустрию, в том, что участники сами устанавливают правила игры. Однако в данный момент российский крипторынок движется в сторону традиционных финансовых институтов, полагает президент ассоциации «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (НП РТС) Роман Горюнов. Должен произойти некий «симбиоз»: криптоинструменты будут встроены в существующую инфраструктуру брокеров и бирж. Практическое появление лицензируемых институтов маловероятно в 2026 году и ожидается не раньше 2027-го. Круглосуточные торги в России могут появиться в горизонте до трех лет — этот мировой тренд ускорит интеграцию с криптоиндустрией.

К идее создания изолированной национальной криптобиржи Горюнов относится со скепсисом. По его словам, ей будет сложно конкурировать с глобальными пулами ликвидности.

Волатильность рынка криптовалют снизилась с появлением ETF-фондов и приходом институциональных инвесторов — это ключевое событие, стабилизирующее базовый актив. При этом, по словам Горюнова, волатильность некоторых традиционных инструментов (например, опционов) остается более высокой. Главной незанятой нишей эксперт назвал рынок деривативов.

Тем временем отечественный фондовый рынок остается волатильным. Поддержать его могут выплаты промежуточных дивидендов, однако многие инвесторы, уставшие от геополитических «фальстартов», занимают выжидательную позицию, рассказал директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов. Приток средств возобновится после появления ясных позитивных сигналов, в первую очередь — конкретных итогов переговоров.