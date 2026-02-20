 Перейти к основному контенту
Зачем, почему и как инвестируют мужчины

Радио РБК
В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и гости студии обсудили, зачем инвестируют мужчины, чем их портфели отличаются от женских и какой должна быть правильная мотивация

• 00:00 Конвертация акций ВТБ и реакция рынка
• 11:40 Зачем инвестируют мужчины?
• 16:24 Различия мужчин и женщин
• 21:24 Как женщины воспринимают инвесторов
• 33:04 Виды мотивации
• 36:28 Истории сотрудников РБК

Привилегированные акции ВТБ будут конвертированы по цене 82,67 руб., что ниже текущих рыночных котировок. Рост котировок вызван спекулятивной реакцией инвесторов на отсутствие худшего сценария, но существенного позитива для миноритариев нет, убежден автор проекта «Вредный инвестор» Назар Щетинин. Эксперт предпочитает инвестировать в компании иного профиля, такие как «Яндекс».

Доля женщин среди российских инвесторов приближается к 45%, соответветственно, 55% — мужчины, рассказал директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский на Радио РБК. При этом структура портфелей у представителей обоих полов примерно одинаковая.

Вместе с тем у 80% женщин повышается доверие и уважение к мужчине, если он успешен в инвестициях. Об этом по данным исследования «СберИнвестиций» рассказала старший аналитик брокера Ирина Иртегова.

Мотивация для инвестирования, если она завязана на материальную составляющую, может быть любой. Когда человек мотивирован чем-либо нематериальным, например, желанием прославиться, начинаются проблемы и вскоре приходит разочарование, предостерегает Валентина Савенкова, директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Элина Тихонова
Инвестиции 23 февраля
