Сколько IPO состоится в 2026 году и кто готов выйти на биржу

Сколько IPO может состояться в 2026 году? В эфире Радио РБК Денис Рязанцев из «ВТБ Мои инвестиции» оценил, какие компании готовы к выходу на биржу

Минфин рассчитывает на 14 IPO в 2026 году, заявил замглавы департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич на конференции «Будущее рынка акций». Участники конференции настроены более консервативно: опрос показал, что 43% ждут лишь 5–10 размещений, 35% — 0–5 и только 8% верят в 10–15 IPO. Об этом рассказала старший редактор «РБК Инвестиций» Виктория Саитова.

К каждому новому IPO инвестору нужно подходить с осторожностью, поскольку многие компании рассматривают выход на биржу не как способ развития, а как способ привлечения средств в условиях дорогого долгового финансирования, предупредил инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Денис Рязанцев на Радио РБК.

Медицинский сектор является одним из наиболее перспективных для первичного рынка, считает эксперт. Компании «МедСи», «МедСкан», «Инвитро» — лидеры в своих сегментах, которые могут выйти на рынок уже в этом году.

Среди госкомпаний, которым стоит выйти на биржу, Денис Рязанцев назвал «Росатом», «Роснано», «Ростех» и РЖД.