 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Сколько IPO состоится в 2026 году и кто готов выйти на биржу

Сюжет
Радио РБК
Сколько IPO может состояться в 2026 году? В эфире Радио РБК Денис Рязанцев из «ВТБ Мои инвестиции» оценил, какие компании готовы к выходу на биржу

Минфин рассчитывает на 14 IPO в 2026 году, заявил замглавы департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич на конференции «Будущее рынка акций». Участники конференции настроены более консервативно: опрос показал, что 43% ждут лишь 5–10 размещений, 35% — 0–5 и только 8% верят в 10–15 IPO. Об этом рассказала старший редактор «РБК Инвестиций» Виктория Саитова.

К каждому новому IPO инвестору нужно подходить с осторожностью, поскольку многие компании рассматривают выход на биржу не как способ развития, а как способ привлечения средств в условиях дорогого долгового финансирования, предупредил инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Денис Рязанцев на Радио РБК.

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций
Радио
Фото:Richard B. Levine / Sipa USA / ТАСС
Медицинский сектор является одним из наиболее перспективных для первичного рынка, считает эксперт. Компании «МедСи», «МедСкан», «Инвитро» — лидеры в своих сегментах, которые могут выйти на рынок уже в этом году.

Среди госкомпаний, которым стоит выйти на биржу, Денис Рязанцев назвал «Росатом», «Роснано», «Ростех» и РЖД.

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
выход на IPO «Медси» Росатом
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
Зеленский назвал недостаточными результат переговоров в Женеве Политика, 21:48
Боярский опубликовал ответ Минцифры об использовании Telegram военными Технологии и медиа, 21:28
Песков заявил, что место следующих переговоров по Украине не определено Политика, 21:25
Сборная Канады по хоккею через овертайм вышла в полуфинал Олимпиады Спорт, 21:21
Эксперты оценили сообщения о «тупике» на переговорах в Женеве
РАДИО
 Политика, 21:18
Кадыров рассказал о «недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве Политика, 21:14
Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы Политика, 21:13
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Флаг России вывесили на матче Канада — Чехия на Олимпиаде Спорт, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФСБ задержала заместителя мэра Новороссийска Карагодина Политика, 20:59
Интерес зумеров к 90-м объяснили «этнографическим туризмом»
РАДИО
 Общество, 20:58
Сидни Кросби не смог доиграть четвертьфинал Олимпиады из-за травмы Спорт, 20:57
Силы ПВО за шесть часов уничтожили над регионами России 120 дронов Политика, 20:49
«Спартак» отдал в аренду «Ахмату» игравшего за сборную России защитника Спорт, 20:46