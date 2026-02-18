Сколько IPO состоится в 2026 году и кто готов выйти на биржу
Минфин рассчитывает на 14 IPO в 2026 году, заявил замглавы департамента финансовой политики ведомства Павел Шахлевич на конференции «Будущее рынка акций». Участники конференции настроены более консервативно: опрос показал, что 43% ждут лишь 5–10 размещений, 35% — 0–5 и только 8% верят в 10–15 IPO. Об этом рассказала старший редактор «РБК Инвестиций» Виктория Саитова.
К каждому новому IPO инвестору нужно подходить с осторожностью, поскольку многие компании рассматривают выход на биржу не как способ развития, а как способ привлечения средств в условиях дорогого долгового финансирования, предупредил инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Денис Рязанцев на Радио РБК.
Среди госкомпаний, которым стоит выйти на биржу, Денис Рязанцев назвал «Росатом», «Роснано», «Ростех» и РЖД.
Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи
Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе
«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций
Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года
Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара
Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России
«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США