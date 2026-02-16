 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Сюжет
Радио РБК
Проведения IPO недостаточно для роста капитализации фондового рынка, нужно стимулировать SPO и предоставлять налоговые льготы, сообщил руководитель канала Finversia Ян Арт на Радио РБК

Повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП не добиться исключительно выводом компаний на IPO, заявил член экспертного совета при ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов и руководитель канала Finversia Ян Арт в эфире Радио РБК. Более эффективным методом является стимулирование дополнительных размещений (SPO) крупнейших эмитентов, поскольку огромное количество акций сосредоточенно в руках мажоритариев, в то время как миноритарии располагают 5–7%.

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара
Радио
Вторым условием для удвоения капитализации является интерес инвесторов. Например, компании, которые направляют на дивиденды большую часть прибыли и тем самым привлекают частных инвесторов, могли бы получать льготы на налог на прибыль. В таком случае возникают риски повышенного обогащения мажоритариев, но этот эффект можно нивелировать введением обязательных условий по количеству акций в свободном обращении, полагает эксперт.

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга

Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах

Кто и зачем выкупает акции ПИК

Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
выход на IPO фондовый рынок
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39