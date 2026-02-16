«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Проведения IPO недостаточно для роста капитализации фондового рынка, нужно стимулировать SPO и предоставлять налоговые льготы, сообщил руководитель канала Finversia Ян Арт на Радио РБК

Повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП не добиться исключительно выводом компаний на IPO, заявил член экспертного совета при ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов и руководитель канала Finversia Ян Арт в эфире Радио РБК. Более эффективным методом является стимулирование дополнительных размещений (SPO) крупнейших эмитентов, поскольку огромное количество акций сосредоточенно в руках мажоритариев, в то время как миноритарии располагают 5–7%.

Вторым условием для удвоения капитализации является интерес инвесторов. Например, компании, которые направляют на дивиденды большую часть прибыли и тем самым привлекают частных инвесторов, могли бы получать льготы на налог на прибыль. В таком случае возникают риски повышенного обогащения мажоритариев, но этот эффект можно нивелировать введением обязательных условий по количеству акций в свободном обращении, полагает эксперт.