«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций
Повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП не добиться исключительно выводом компаний на IPO, заявил член экспертного совета при ЦБ РФ по защите прав розничных инвесторов и руководитель канала Finversia Ян Арт в эфире Радио РБК. Более эффективным методом является стимулирование дополнительных размещений (SPO) крупнейших эмитентов, поскольку огромное количество акций сосредоточенно в руках мажоритариев, в то время как миноритарии располагают 5–7%.
