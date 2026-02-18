Судьбы рынка: отчетности, дивиденды и первичные размещения

 Перейти к основному контенту
Кто выплатит дивиденды и когда наступит время для IPO? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Денис Рязанцев из «ВТБ Мои Инвестиции» обсудили самые перспективные идеи на фондовом рынке
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

• [01:50] Прогноз по индексу Мосбиржи
• [03:38] Ставка на банки и IT
• [06:01] Дивидендные истории
• [09:55] Ожидания по IPO
• [13:08] Обмен заблокированных активов
• [19:51] Для чего подходит аналог доллара
• [37:11] Облигации — главный актив?

К концу года индекс Мосбиржи может вырасти на 35% от текущих уровней и достичь 3500 пунктов, предположил инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Денис Рязанцев в эфире Радио РБК. Драйверами станут снижение ключевой ставки до 12% и ослабление нацвалюты в районе 88,5 руб. за доллар. Наиболее перспективным сектором эксперт назвал финансовый, он выделил акции «Сбера», «Т-Технологий» и «Дом.РФ». Фаворитом в IT-секторе является «Яндекс» (целевая цена — 6400 руб.), но показать значительный апсайд может и «Группа Позитив» (целевая цена — 2000 руб.).

На вопрос о вложении 1 млн руб. Денис Рязанцев предложил следующий вариант: 60% в облигации (из них 400 тыс. в ОФЗ 26254, 200 тыс. в корпоративные флоатеры), 20% в акции финансового сектора и IT, оставшиеся 20% — в драгоценные металлы.

Запущенный Мосбиржей инструмент USDRUB_TOM — полезная опция для хеджирования, но значительного влияния на рынок не окажет, считает эксперт. У инструмента мало ликвидности, а разница котировок с вечным фьючерсом на доллар и официальным курсом ЦБ говорит о недостаточном спросе.

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи
Радио
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин рассчитывает на проведение 14 IPO в 2026 году, но участники конференции «Будущее рынка акций» от агентства «Эксперт РА» дали более консервативные оценки, сообщила старший редактор «РБК Инвестиций» Виктория Саитова. 43% опрошенных ждут лишь 5–10 размещений, 35% — 0–5 размещений, 18% ждут от 10 до 15 IPO.

Минфин сообщил, что принял несколько заявок от российских брокеров на обмен заблокированными активами. Для инвесторов это позитивная новость, поскольку им не придется предпринимать никаких действий, а начать процедуру обмена будет проще и быстрее через обращение к брокеру. Об этом рассказала заместитель директора юридического департамента ИБ «Синара» Елена Рязанова.

Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

Аналитики назвали фаворитов в энергетическом секторе

«IPO — почти ругательное слово»: как повысить капитализацию рынка акций

Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года

Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара

Новая ставка, новые прогнозы: причины решения Банка России

«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

