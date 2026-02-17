Электроэнергетика: тарифы, капзатраты, дивидендные идеи

В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Андрей Ванин и гости студии обсудили, почему тарифы на электроэнергию растут быстрее инфляции и какие компании выиграют от масштабного обновления мощностей

• [00:04] Инвесторы снова смотрят на энергетику

• [02:27] Устройство рынка: генерация, сбыт и тарифы

• [07:43] Индексация цен на газ и ее влияние на цены

• [10:20] Износы мощностей требуют инвестиций

• [17:06] Где возникает дефицит и кто на этом заработает

• [24:38] Тарифы растут быстрее инфляции

• [32:21] От капзатрат к сверхдоходам

Электроэнергетика вступает в активный инвестиционный цикл. Наблюдаемый сейчас темп роста тарифов, который заметно опережает инфляцию, связан именно с покрытием капитальных затрат, отметил руководитель по развитию бизнеса УК ПСБ Тимур Рамазанов в эфире Радио РБК.

В ближайшие десятилетия необходимо построить десятки гигаватт новых мощностей и модернизировать значительную часть старых. Это связано с резким ростом спроса, особенно в тех регионах России, где уже наблюдается дефицит, уточнила Евгения Франке, старший аналитик по электроэнергетике «Эйлер».

В этой ситуации выигрывают сетевые компании, прежде всего дочерние структуры «Россетей». Их выручка привязана к тарифам на передачу электроэнергии, а используемое оборудование в основном отечественное, благодаря чему часть рисков снижается. Высокая индексация позволяет таким эмитентам наращивать прибыль и платить дивиденды — в ближайшие два-три года это может сделать их одними из фаворитов сектора.

В генерации картина сложнее. Компании — участницы госпрограмм обновления мощностей, например «Интер РАО», несут существенные капзатраты, но после ввода объектов могут получать гарантированный и высокий денежный поток на долгие годы. При этом некоторые компании сектора остаются непрозрачными, что является дополнительным риском для инвесторов.

