От спама к дипфейкам: как эволюционируют схемы телефонного мошенничества

Ущерб от телефонного мошенничества в России оценивается в сотни миллиардов рублей в год. Почему защита становится сильнее, а голос все равно побеждает — в программе «Технологии и тренды» на Радио РБК

• [00:12] Масштаб ущерба и сила голосового давления

• [01:54] Как быстро сейчас находят мошеннические номера

• [03:28] Эволюция моделей антифрода и риск ложных блокировок

• [07:22] Голосовой копилот МТС: анализ контекста звонка

• [09:46] Почему тотальный нейросетевой антифрод слишком дорог

• [12:10] Маркировка звонков и схемы обхода «ООО Полезный звонок»

• [14:12] Персонализированные атаки, дипфейки и роль обучения людей

Телефонное мошенничество в России за несколько лет превратилось в системную угрозу с ущербом на сотни миллиардов рублей в год, хотя финансовые операции сегодня защищены лучше, чем когда-либо. Банки ежемесячно блокируют сотни тысяч подозрительных транзакций, а телеком-операторы научились выявлять мошеннические номера за считанные секунды. Однако сами схемы быстро эволюционируют: злоумышленники уходят от массовых холодных звонков к персонализированным атакам, используют утечки данных, дипфейки и сложные сценарии социальной инженерии.

Как рассказал в эфире Радио РБК Андрей Бийчук, руководитель продукта «Защитник» в МТС, ключевую роль в противодействии играют машинное обучение и поведенческий анализ звонков, а также ИИ-сервисы, способные в режиме разговора предупреждать пользователя о риске мошенничества. Полностью остановить угрозу пока невозможно — масштабное внедрение таких технологий требует дорогой инфраструктуры, — поэтому решающим фактором остается «естественный интеллект» самих людей: цифровая грамотность, внимательность к утечкам данных и базовые правила безопасности.