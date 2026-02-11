 Перейти к основному контенту
Глава поиска «Яндекса» — об «ИИ-пузыре» и распродаже софт-акций в США

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Технологии и тренды
Релиз ИИ-агентов Anthropic спровоцировал распродажу в секторе софта: индекс software-компаний США просел почти на 4%. В программе «Технологии и тренды» — какие сервисы нейросети заменят первыми и как российскому SaaS встраивать ИИ

• [00:07] Паника на рынке софта из‑за агентов Anthropic
• [01:06] Нейроюристы и удар по правовым сервисам
• [05:04] Творческие и профинструменты под конкуренцией ИИ
• [07:18] Что российскому SaaS нельзя откладывать в работе с ИИ
• [08:42] От оплаты за токены к модели «за рабочее место»
• [11:49] Поиск и AI-ассистенты: как меняется точка входа в интернет
• [13:56] Есть ли пузырь ИИ и как частному инвестору его обходить

Релиз ИИ-агентов Anthropic стал триггером распродажи в секторе программного обеспечения: индекс software-компаний США просел почти на 4% за день. В программе «Технологии и тренды» на Радио РБК Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ «Яндекса», назвал эту коррекцию скорее эмоциональной реакцией рынка, а не следствием фундаментальных изменений.

В выпуске обсуждают, какие профессиональные сервисы — от юридических до креативных — первыми столкнутся с перестройкой из-за ИИ-агентов, как российским SaaS-продуктам встраивать генеративные функции и какие модели монетизации будут работать — от оплаты за токены к продаже «решения» и рабочего места. Масюк также объясняет, почему ассистенты и агенты скорее дополняют поиск, чем «съедают» его и по каким признакам отличать устойчивые ИИ-продукты от краткосрочного хайпа при выборе инвестиций вдолгую.

Авторы
Теги
Аркадий Глушенков, Иван Звягин
IT-технологии Яндекс
