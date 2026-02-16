Ян Арт — про IPO, звездные рейтинги и торги аналогом доллара
• 04:00 Как удвоить капитализацию фондового рынка
• 09:47 Аналог торгов долларом на Мосбирже
• 19:21 Деньги и счастье
• 21:48 Пенсия и ПДС
• 23:24 Оценка рынка акций от БКС
• 30:15 Отчетности эмитентов и звездные рейтинги
Частный инвестор и руководитель канала Finversia Ян Арт предпочитает инвестировать на глобальном рынке, но с 2023 года начал работать с российским фондовым рынком. В основном это голубые фишки — Сбербанк, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и другие.
Для повышения капитализации фондового рынка к 2030 году до 66% от ВВП нужны не столько новые IPO, сколько стимулирование компаний к выплате дивидендов и SPO, полагает эксперт. Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) он признает полезными, но не считает их полностью решающими те задачи, для которых они созданы. Польза от программы звездных рейтингов также представляется ограниченной.
Запуск торгов аналогом доллара США на Мосбирже подойдет трейдерам, желающим отыграть свои валютные прогнозы, рассказал Ян Арт на Радио РБК. Этот инструмент скорее еще один беспоставочный дериватив, который добавляет возможностей хеджирования валютных рисков, но пользоваться им стоит с осторожностью, обращает внимание президент ACI Russia Евгений Егоров.
