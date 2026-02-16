В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и руководитель канала Finversia Ян Арт обсудили меры повышения капитализации фондового рынка, торги аналогом доллара на Мосбирже и состав «портфеля надежды»

• 01:49 Уолл-стрит и голубые фишки

• 04:00 Как удвоить капитализацию фондового рынка

• 09:47 Аналог торгов долларом на Мосбирже

• 19:21 Деньги и счастье

• 21:48 Пенсия и ПДС

• 23:24 Оценка рынка акций от БКС

• 30:15 Отчетности эмитентов и звездные рейтинги

Частный инвестор и руководитель канала Finversia Ян Арт предпочитает инвестировать на глобальном рынке, но с 2023 года начал работать с российским фондовым рынком. В основном это голубые фишки — Сбербанк, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и другие.

Для повышения капитализации фондового рынка к 2030 году до 66% от ВВП нужны не столько новые IPO, сколько стимулирование компаний к выплате дивидендов и SPO, полагает эксперт. Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) он признает полезными, но не считает их полностью решающими те задачи, для которых они созданы. Польза от программы звездных рейтингов также представляется ограниченной.

Запуск торгов аналогом доллара США на Мосбирже подойдет трейдерам, желающим отыграть свои валютные прогнозы, рассказал Ян Арт на Радио РБК. Этот инструмент скорее еще один беспоставочный дериватив, который добавляет возможностей хеджирования валютных рисков, но пользоваться им стоит с осторожностью, обращает внимание президент ACI Russia Евгений Егоров.

Рынок акций положительно отреагировал на решение ЦБ о снижении ставки, но геополитическая напряженность сохраняется, в связи с чем в ближайшее время рост индекса Мосбиржи может остановиться в районе 2800–2820 пунктов, сообщил аналитик БКС «Мир инвестиций» Даниил Болотских. В то же время с долгосрочной точки зрения рынок остается недооцененным. В качестве фаворитов аналитик выделил акции НОВАТЭКа, «Евротранса», ВТБ, Ozon и «Яндекса».