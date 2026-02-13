Бюджетное правило и равновесный курс: что ждет рубль до конца года
Бюджетное правило задает ключевые параметры бюджетной конструкции и в той или иной форме необходимо, хотя экономисты продолжают работать над совершенствованием этого механизма, отметил старший управляющий директор — руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков в эфире Радио РБК.
Текущий курс рубля эксперт считает равновесным: он соответствует эффективной базовой цене нефти, около $70 за баррель. При этом снижение ключевой ставки на 50 б.п. не вызовет значительной реакции рубля, так как оно уже заложено рынком.
К концу года Александр Исаков ждет плавного возвращения курса к 90 руб. за доллар. Ключевой индикатор разворота — оживление импорта. Таким же прогнозом поделился Александр Угрюмов, старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
