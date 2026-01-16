В Замбии оценили сроки введения прямого авиасообщения с Россией

Сикумба: прямое авиасообщение Замбии с Россией может появиться через 2–3 года

Фото: Africadventures / Shutterstock

Власти Замбии активно работают над запуском регулярного авиасообщения с Москвой. Прямые рейсы могут появиться в течение ближайших двух-трех лет. Об этом рассказал министр туризма Замбии Родни Сикумба в эфире Радио РБК.

«На данный момент большинство тех, кто приезжает, используют чартерные рейсы. Но их количество ограничено, и мы хотим видеть регулярные коммерческие рейсы, которые позволят путешествовать не только туристам, но и пассажирам других категорий», — отметил министр.

Министерство туризма Замбии работает не только над рейсами с Россией, но и над созданием авиационных хабов внутри Африки, чтобы упростить перелеты для туристов со всего мира, рассказал Сикумба. Эта тема поднималась на Генеральной Ассамблее ООН по туризму с участием представителей более 160 африканских стран, отметил он.

Отвечая на вопрос, во сколько обходится туристу поездка в Замбию, Сикумба заявил: «Российские туристы обычно ориентированы на высокий уровень, и я это ценю — они щедрые путешественники. Но при желании провести отпуск можно и значительно экономнее — от $50 до $100 за ночь с завтраком».

Министр охарактеризовал Замбию как одну из самых мирных и безопасных стран региона. Для туристов, по его словам, здесь спокойно настолько, что «можно спать где угодно», а единственными неожиданными «гостями» иногда становятся обезьяны.

Комментируя работу над безвизовым соглашением России и Замбией, Сикумба отметил, что на текущем этапе полное соглашение еще не вступило в силу. Однако для граждан России уже действует упрощенный порядок. Россия включена в список из 167 стран, чьим гражданам разрешен упрощенный въезд в страну. Это означает, что виза формально требуется, но ее можно оформить онлайн через сайт посольства или получить по прилете прямо в аэропорту Лусаки, столицы Замбии, или в других городах.