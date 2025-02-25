В Замбии двое мужчин предстанут в суде за колдовство против президента

Хакаинде Хичилема (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Двое жителей Замбии предстанут перед судом за организацию колдовства и хранение амулетов, предназначенных для причинения вреда президенту страны Хакаинде Хичилеме. Об этом сообщает Assosiated Press.

По информации прокуроров, для ритуала проклятия действующего президента подсудимых нанял брат бывшего депутата Замбии Эммануэль Банда. Сейчас он скрывается от замбийских властей.

Преподаватель культурного наследия в Университете Замбии Джон Мойо рассказал, что закон от 1914 года, осуждающий колдовство, не учитывает культурные аспекты и традиционные верования, на которые ориентируются многие замбийцы. По словам Мойо, в местной культуре существует тесная связь между миром людей и миром сверхъестественным. Игнорирование этого факта в законодательстве может привести к недовольству населения, убежден преподаватель.

По информации агентства, подозреваемых задержали в одном из отелей Лусаки после того, как уборщица сообщила о странных звуках. Прибывшие на место полицейские обнаружили в номере хамелеона в бутылке, белый порошок, красную тряпку и другие предметы. Также один из мужчин признался, что он планировал провести магический ритуал для убийства президента. За это ему пообещали выплатить $1 млн.

В Замбии наряду с другими странами Южной Африки сохраняется множество традиционных верований, несмотря на преобладающую в стране христианскую религию. Согласно исследованию, проведенному Комиссией по развитию законодательства Замбии, 79% местных жителей верят в колдовство. В стране по-прежнему существуют трудности с исполнением законодательства о колдовстве, принятого еще в колониальные времена, что создает проблемы в случае вынесения обвинительных приговоров. В частности, действующие в стране законы ограничивают возможность подавать иски в суд о колдовстве, так как доказать факты колдовства крайне сложно.