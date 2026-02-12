 Перейти к основному контенту
0

«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет

Сюжет
Радио РБК
ФГ «Финам» может выйти на биржу на горизонте трех лет. В эфире Радио РБК председатель правления Владислав Кочетков раскрыл детали потенциального IPO
Владислав Кочетков
Владислав Кочетков (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

ФГ «Финам» рассматривает IPO как стратегическую ветку развития, но компания хотела бы выйти на мировые рынки в качестве международной группы. В противном случае на IPO выйдет только российский бизнес, рассказал президент — председатель правления группы Владислав Кочетков.

Привлеченные средства будут направлены на IT-инфраструктуру и банковский бизнес. Сейчас банк является нишевым, ему нужны инвестиции для активного развития во всех сегментах. Банк будет ориентироваться на розничные продукты, в том числе не представленные на российском рынке.

Президент «Финама» — о брокерском бизнесе, ИИС и криптовалютах
Радио
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Финальное решение о проведении IPO еще не принято, подчеркнул Владислав Кочетков в эфире Радио РБК.

