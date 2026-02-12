«Финам» рассматривает IPO на горизонте трех лет
ФГ «Финам» рассматривает IPO как стратегическую ветку развития, но компания хотела бы выйти на мировые рынки в качестве международной группы. В противном случае на IPO выйдет только российский бизнес, рассказал президент — председатель правления группы Владислав Кочетков.
Привлеченные средства будут направлены на IT-инфраструктуру и банковский бизнес. Сейчас банк является нишевым, ему нужны инвестиции для активного развития во всех сегментах. Банк будет ориентироваться на розничные продукты, в том числе не представленные на российском рынке.
Радио РБК.
Высокие ставки, риск-премии и техдефолты: как защититься на рынке долга
Кто и зачем выкупает акции ПИК
Аналитики озвучили таргеты и назвали драйверы роста «Сбера»
Финансовый сектор: перспективы, риски и фавориты
Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам
«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных