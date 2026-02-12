В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и глава «Финама» Владислав Кочетков обсудили развитие и новые направления брокерского бизнеса группы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

• 01:30 Инвестбум прошел?

• 03:25 Улучшение брокерских сервисов

• 06:10 Выход «Финама» на зарубежные рынки

• 10:46 Ситуация с офертой ПИК

• 19:51 Потенциальное IPO

• 26:02 Криптовалютные планы

• 32:39 Страхование ИИС

Брокерский бизнес остается в стабильном состоянии, несмотря на падение количества новых открытых счетов по сравнению с прошлыми годами. В действительности структура рынка улучшается, активных клиентов становится больше, сообщил президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. При этом увеличиваются и средние счета: в начале 2022 года средний счет был 600 тыс руб., сейчас показатель вырос до 3,2 млн руб.

«Финам» активно работает над предоставлением клиентам доступа к рынкам Малайзии. Процесс находится на стадии технической интеграции. Предварительно, доступ появится в первом квартале 2026 года, но доступ к иностранным бумагам могут получить только квалифицированные инвесторы.

«Финам» по-прежнему рассматривает идею IPO. У компании есть надежды на размещение международной группы, но если такой возможности не будет, на биржу выйдет только российское подразделение.

К системе страхования ИИС Владислав Кочетков относится положительно, но в сегодняшних условиях она может негативно сказаться на брокерском бизнесе. В текущей конфигурации ИИС не стал инструментом для массового инвестора: необходимо сократить срок владения такими счетами до трех лет, считает Кочетков.

Компания «Недвижимые активы» направила ЦБ оферту по выкупу акций девелопера ПИК. Период, когда котировки ПИК сильно упали, мог быть использован аффилированными компаниями. Они могли заранее выкупить с рынка крупный пакет акций застройщика, не информируя об этом действии. Таким мнением в эфире Радио РБК поделился Мурад Агаев, соавтор проекта «Вредный инвестор». Акциям предстоит делистинг, полагает он.

Попытка выкупа акций осенью и текущая оферта действительно могут быть связаны, соглашается Сергей Голенищев, старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций». Будет оферта или нет — неизвестно, но от покупки акций ПИК стоит воздержаться.

На заседании ЦБ 13 февраля регулятор может взять паузу в цикле снижения ключевой ставки. Вместе с тем недельная статистика по инфляции и данные по инфляционным ожиданиям бизнеса дают повод думать о возможном смягчении денежно-кредитной политики, полагает эксперт.