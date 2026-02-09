 Перейти к основному контенту
В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам

Сюжет
Радио РБК
С конца января котировки акций ВТБ выросли более чем на 10%. В эфире Радио РБК директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев объяснил причины роста и дал прогноз по дивдоходности бумаг
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

С конца января стоимость акций банка ВТБ выросла с 73 до 83 руб. Рост связан с выполнением обещаний менеджмента по чистой прибыли — 500 млрд руб. по итогам 2025 года, что оживило надежды на выплату дивидендов, отметил в эфире Радио РБК директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев.

Точный размер дивидендов пока неизвестен. Однако, даже если выплата составит 25–30% от прибыли, дивидендная доходность может достигнуть 12%. При этом выплата на уровне прошлого года (с доходностью около 25%) была разовым событием и вряд ли повторится.

Радио
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Ближайшим уровнем сопротивления для котировок является диапазон 85–86 руб., считает эксперт. Барьер может быть преодолен в случае общего улучшения рыночных настроений, что откроет бумагам путь к отметке 90 руб. и выше.

