В ИК «Эритрина» объяснили рост акций ВТБ и дали прогноз по дивидендам
С конца января стоимость акций банка ВТБ выросла с 73 до 83 руб. Рост связан с выполнением обещаний менеджмента по чистой прибыли — 500 млрд руб. по итогам 2025 года, что оживило надежды на выплату дивидендов, отметил в эфире Радио РБК директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев.
Точный размер дивидендов пока неизвестен. Однако, даже если выплата составит 25–30% от прибыли, дивидендная доходность может достигнуть 12%. При этом выплата на уровне прошлого года (с доходностью около 25%) была разовым событием и вряд ли повторится.
