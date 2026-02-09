Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

Что ждать от заседания ЦБ 13 февраля и как быть с облигациями «Самолета»? В эфире «Инвестиционного часа» Дмитрий Полянский и гости студии Радио РБК обсудили траекторию снижения ставки, риски девелоперов и торги выходного дня

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

• 00:50 Акции в боковике — упор на облигации

• 04:44 Ставка на банки и золотодобытчиков

• 08:07 Ожидания по ключевой ставке

• 18:16 Рубль и ставка

• 19:13 Торги облигациями в выходные

• 23:00 Ситуация с «Самолетом»

• 31:13 Структурные риски девелоперов

Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидают, что на заседании 13 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Основными аргументами стали ускорение инфляции в январе (2,11%) и рост инфляционных ожиданий. В то же время управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов допускает снижение на 50 б.п., поскольку такое решение соответствует среднесрочной траектории, намеченной регулятором.

Гости студии Радио РБК согласны с прогнозом ЦБ по средней ставке 13–15% по итогам года. Важнейшим показателем остается не только решение, но и риторика регулятора.

Снижение ставки будет способствовать ослаблению рубля, отмечают эксперты. Согласно прогнозу ПСБ, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 80 руб. Директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев ожидает курс в районе 90 руб. на конец года.

С 28 марта на Мосбирже стартуют торги облигациями в выходные дни. Для частных инвесторов это удобный инструмент для доформирования портфеля, однако низкая ликвидность и ограничение волатильности не позволяют рассматривать его как полноценную торговую сессию, полагает Шавкат Мустафаев.

Застройщик «Самолет» не рассматривает допэмиссию акций, компания намерена погасить облигации на 4,9 млрд руб. и выплатить все купоны, сообщила финансовый директор Нина Голубничая. У компании нет планов по реструктуризации долга, подтвердил аналитик инвестиционного дома D8 Алексей Булгаков, присутствовавший на конференц-колле девелопера. В целом к сектору недвижимости эксперт относится осторожно: спрос и господдержка снижаются, а ставки по кредитованию долгов остаются высокими.