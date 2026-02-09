 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»

Сюжет
Радио РБК
Что ждать от заседания ЦБ 13 февраля и как быть с облигациями «Самолета»? В эфире «Инвестиционного часа» Дмитрий Полянский и гости студии Радио РБК обсудили траекторию снижения ставки, риски девелоперов и торги выходного дня
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

• 00:50 Акции в боковике — упор на облигации
• 04:44 Ставка на банки и золотодобытчиков
• 08:07 Ожидания по ключевой ставке
• 18:16 Рубль и ставка
• 19:13 Торги облигациями в выходные
• 23:00 Ситуация с «Самолетом»
• 31:13 Структурные риски девелоперов

Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидают, что на заседании 13 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Основными аргументами стали ускорение инфляции в январе (2,11%) и рост инфляционных ожиданий. В то же время управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов допускает снижение на 50 б.п., поскольку такое решение соответствует среднесрочной траектории, намеченной регулятором.

Гости студии Радио РБК согласны с прогнозом ЦБ по средней ставке 13–15% по итогам года. Важнейшим показателем остается не только решение, но и риторика регулятора.

Снижение ставки будет способствовать ослаблению рубля, отмечают эксперты. Согласно прогнозу ПСБ, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 80 руб. Директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев ожидает курс в районе 90 руб. на конец года.

С 28 марта на Мосбирже стартуют торги облигациями в выходные дни. Для частных инвесторов это удобный инструмент для доформирования портфеля, однако низкая ликвидность и ограничение волатильности не позволяют рассматривать его как полноценную торговую сессию, полагает Шавкат Мустафаев.

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ
Радио
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС
Застройщик «Самолет» не рассматривает допэмиссию акций, компания намерена погасить облигации на 4,9 млрд руб. и выплатить все купоны, сообщила финансовый директор Нина Голубничая. У компании нет планов по реструктуризации долга, подтвердил аналитик инвестиционного дома D8 Алексей Булгаков, присутствовавший на конференц-колле девелопера. В целом к сектору недвижимости эксперт относится осторожно: спрос и господдержка снижаются, а ставки по кредитованию долгов остаются высокими.

«Бизнес, прости»: ключевая ставка, рубль, инвестиции в спорт

Золото по $5000 — это надолго? Прогнозы и риски

Пике российского рынка: бумаги «Самолета», заседание ЦБ и доходности ОФЗ

Экономист Сусин допустил паузу ЦБ на заседании по ставке 13 февраля

Зампред ЦБ Алексей Заботкин — о ключевой ставке, инфляции и рубле

«Большинство отраслей в стагнации»: лидеры и аутсайдеры экономики России

Зампред ЦБ объяснил, являются ли огурцы главным драйвером инфляции

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
ключевая ставка Группа «Самолет»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении Политика, 20:56
Российские зрители потеряли интерес к турецким сериалам Технологии и медиа, 20:55
Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед Олимпийскими играми Спорт, 20:49
Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме Спорт, 20:46
Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину Политика, 20:46
Reuters описал опасности ИИ, помогающего хирургам при операциях Технологии и медиа, 20:44
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В московском небоскребе «Триумф Палас» прорвало трубу и залило лифты Общество, 20:37
В «СберИнвестициях» описали сбалансированный инвестпортфель на 2026 год Инвестиции, 20:29
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:24
В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов Общество, 20:23
Глава пресс-службы Стармера уволился из-за скандала с Эпштейном Политика, 20:18
NASA перенесла запуск SpaceX с российским космонавтом Технологии и медиа, 20:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 20:06