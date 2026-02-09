Ключевая ставка, торги выходного дня и облигации «Самолета»
• 04:44 Ставка на банки и золотодобытчиков
• 08:07 Ожидания по ключевой ставке
• 18:16 Рубль и ставка
• 19:13 Торги облигациями в выходные
• 23:00 Ситуация с «Самолетом»
• 31:13 Структурные риски девелоперов
Большинство опрошенных РБК аналитиков ожидают, что на заседании 13 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Основными аргументами стали ускорение инфляции в январе (2,11%) и рост инфляционных ожиданий. В то же время управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов допускает снижение на 50 б.п., поскольку такое решение соответствует среднесрочной траектории, намеченной регулятором.
Гости студии Радио РБК согласны с прогнозом ЦБ по средней ставке 13–15% по итогам года. Важнейшим показателем остается не только решение, но и риторика регулятора.
Снижение ставки будет способствовать ослаблению рубля, отмечают эксперты. Согласно прогнозу ПСБ, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 80 руб. Директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев ожидает курс в районе 90 руб. на конец года.
С 28 марта на Мосбирже стартуют торги облигациями в выходные дни. Для частных инвесторов это удобный инструмент для доформирования портфеля, однако низкая ликвидность и ограничение волатильности не позволяют рассматривать его как полноценную торговую сессию, полагает Шавкат Мустафаев.
