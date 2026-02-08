Композитор Акопян рассказал о срочной замене музыки для Гуменника

Композитор Акопян: музыку для Гуменника оформили за несколько часов

Права на использование музыки, а именно — вальса Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна для короткой программы фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх, были предоставлены в кратчайшие сроки. Об этом в эфире Радио РБК рассказал сам композитор Эдгар Акопян.

«Команда Петра Гуменника написала мне, что вот выбор пал на эту музыку на замену, и мы быстро юридические части оформили, то есть разрешение на использование музыки. Ну, это буквально за несколько часов было сделано», — сообщил композитор.

Он отметил, что фигурист был знаком с произведением.

Ранее Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. Из-за этого ему пришлось в срочном порядке менять композицию.

Фигуристы, выступающие в мужском катании, покажут короткую программу 10 февраля, а произвольную — 13 февраля.

Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

На Олимпийских играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.