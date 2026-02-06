Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов
Competency porn называют спрос на фильмы и сериалы о компетентных специалистах — врачах, пилотах, дипломатах или инженерах, которые действуют хладнокровно и решают проблемы в сложных обстоятельствах. Такие проекты воспринимаются как «комфорт-шоу»: они создают ощущение безопасности, вызывают доверие к героям и дают надежду, что ситуацию можно контролировать, даже если вокруг хаос.
Интерес к «компетентным шоу» связывают с усталостью от тревожной повестки: когда в новостях много неопределенности, зрителю важно видеть на экране людей, которые умеют делать свое дело и на что-то влияют. О тренде и его признаках — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.
