Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов

В кино и сериалах набирает популярность тренд competency porn — истории о профессионалах, которые уверенно делают свою работу и помогают зрителям снять стресс

Competency porn называют спрос на фильмы и сериалы о компетентных специалистах — врачах, пилотах, дипломатах или инженерах, которые действуют хладнокровно и решают проблемы в сложных обстоятельствах. Такие проекты воспринимаются как «комфорт-шоу»: они создают ощущение безопасности, вызывают доверие к героям и дают надежду, что ситуацию можно контролировать, даже если вокруг хаос.

Интерес к «компетентным шоу» связывают с усталостью от тревожной повестки: когда в новостях много неопределенности, зрителю важно видеть на экране людей, которые умеют делать свое дело и на что-то влияют. О тренде и его признаках — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.