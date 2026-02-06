 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
В кино и сериалах набирает популярность тренд competency porn — истории о профессионалах, которые уверенно делают свою работу и помогают зрителям снять стресс

Competency porn называют спрос на фильмы и сериалы о компетентных специалистах — врачах, пилотах, дипломатах или инженерах, которые действуют хладнокровно и решают проблемы в сложных обстоятельствах. Такие проекты воспринимаются как «комфорт-шоу»: они создают ощущение безопасности, вызывают доверие к героям и дают надежду, что ситуацию можно контролировать, даже если вокруг хаос.

Интерес к «компетентным шоу» связывают с усталостью от тревожной повестки: когда в новостях много неопределенности, зрителю важно видеть на экране людей, которые умеют делать свое дело и на что-то влияют. О тренде и его признаках — в программе «Кино с Еленой Фоминой» на Радио РБК.

«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина

Что посмотреть в мороз: 6 уютных фильмов от «Рататуя» до «Крупной рыбы»

Эмигранты и иммигранты в Голливуде: Джеймс Кэмерон и комедия «Идиотка»

Не тот «Левша»: как блокбастер исказил сказ Лескова

Тарантино и вампиры: чему «Грешники» научились у «От заката до рассвета»

Кино после праздников: «Чебурашка 2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса

От Тима Бертона до Уэса Андерсона: что смотреть в праздники

Три отличных премьеры в кино как альтернатива сказкам

Неочевидное новогоднее кино: «Реальная любовь», «Залечь на дно в Брюгге»

Новогоднее кино — не классика, а возможность посмотреть то, что пропустил

Какое кино смотрит сооснователь «Много лосося» в Новый год

Новогодний бизнес-ритуал: почему важны первые минуты «Иронии судьбы»

Какое кино создает новогоднее настроение у топ-менеджера «Магнита»

Почему «Республика ШКИД» остается вечным новогодним фильмом

Новогоднее кино экономиста: не советская классика, а российские сериалы

Как «Ирония судьбы» и «Гарри Поттер» формируют новогоднее настроение

Почему «Чародеи» остаются новогодней классикой кино

Новогоднее кино по-семейному: сказки и обязательная «Ирония судьбы»

Что техноблогер Wylsacom смотрит перед Новым годом

Новогоднее кино по-японски: мультфильмы Миядзаки — вместо «Иронии судьбы»

От «Клауса» до боевиков: что на Новый год смотрит кинокритик Москвитин

Нестандартные фильмы для новогодних каникул: советы кинокритиков

Киносказки для каникул: «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2»

Киноитоги 2025: хиты, провалы и пятерка лучших фильмов от РБК Life

Золотой глобус-2025: главные номинанты и неожиданные лидеры

«Звук падения»: новая классика женского кино из Германии

«Очень странные дела» принесли Netflix миллиард. Удержит ли финал фанатов

Послеродовая депрессия, быт и феминизм: о чем фильм «Умри, моя любовь»

Семейное счастье: зачем смотреть «Сентиментальную ценность»

Фильмы «Авиатор» и «Франкенштейн»: трагедия вечной жизни

Правосудие ловкостью рук: в кино показывают «Иллюзию обмана 3»

Все о Годаре: «Новая волна» Ричарда Линклейтера выходит в прокат

«Брат» и «Сират»: такие разные и все-таки выходят в один день

Сказочные выходные: «Алиса в Стране чудес», «Горыныч», «Финник 2»

Паранойя по-американски: в прокате — «Эддингтон» Ари Астера

«Глазами пса»: в кино показывают хоррор с очаровательной собакой

Неделя в кино: фестиваль «Каро/Арт» и премьера «Лермонтова»

Дневник кинофестиваля «Маяк». Фильмы «Здесь был Юра» и «Новая волна»

Дневник кинофестиваля «Маяк»: фильмы «Лермонтов» и «Фейерверки днем»

Бессон переосмыслил Дракулу: мелодрама о любви вместо ужаса

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Елена Фомина Елена Фомина
Кино сериалы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения Политика, 20:46
Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве Политика, 20:39
В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице Спорт, 20:34
Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне Спорт, 20:33
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест Общество, 20:30
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США Политика, 20:20
Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн Спорт, 20:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски Политика, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян Общество, 19:52
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии Общество, 19:47
Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби Спорт, 19:44
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе Технологии и медиа, 19:37
WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране Политика, 19:35