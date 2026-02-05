 Перейти к основному контенту
Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Зачем России спорт высоких достижений без Олимпиады, почему нейтральный статус — это унижение и как подорожание детского хоккея влияет на будущее — об этом Вячеслав Фетисов рассказал в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• [00:00] От спорта к политике и хоккейной дипломатии
• [05:33] Что потеряла Россия без хоккея на Олимпиаде
• [10:11] Почему Фетисов принципиально не смотрит Игры
• [12:46] Нейтральный статус и отбор по политической лояльности
• [18:13] Уход в НХЛ: спор с системой и защита прав
• [39:37] Дорогой детский хоккей и роль государства
• [44:42] Спорт как развитие, а не витрина для медалей

Советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что Олимпийские игры остаются главным спортивным событием и важным международным символом, но, по его мнению, сегодня этот символизм размывается из-за вмешательства политики. Он также отметил, что отсутствие российских хоккеистов, в том числе игроков НХЛ, снижает уровень олимпийского турнира, а решение выступать в нейтральном статусе назвал серьезным давлением на спортсменов.

Фетисов отдельно высказался о последствиях ограничений для российского спорта: по его словам, часть атлетов лишается шанса реализовать себя на главных турнирах, а отбор и допуск к соревнованиям сопровождаются дополнительными требованиями. Говоря о развитии спорта внутри страны, он подчеркнул важность массового детского спорта и соревновательной практики, а также обратил внимание на рост стоимости хоккея для семей, который, по его оценке, ограничивает доступ детей к секциям и в перспективе может сказаться на кадровом резерве сборной.

