Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»
• [05:33] Что потеряла Россия без хоккея на Олимпиаде
• [10:11] Почему Фетисов принципиально не смотрит Игры
• [12:46] Нейтральный статус и отбор по политической лояльности
• [18:13] Уход в НХЛ: спор с системой и защита прав
• [39:37] Дорогой детский хоккей и роль государства
• [44:42] Спорт как развитие, а не витрина для медалей
Советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что Олимпийские игры остаются главным спортивным событием и важным международным символом, но, по его мнению, сегодня этот символизм размывается из-за вмешательства политики. Он также отметил, что отсутствие российских хоккеистов, в том числе игроков НХЛ, снижает уровень олимпийского турнира, а решение выступать в нейтральном статусе назвал серьезным давлением на спортсменов.
Фетисов отдельно высказался о последствиях ограничений для российского спорта: по его словам, часть атлетов лишается шанса реализовать себя на главных турнирах, а отбор и допуск к соревнованиям сопровождаются дополнительными требованиями. Говоря о развитии спорта внутри страны, он подчеркнул важность массового детского спорта и соревновательной практики, а также обратил внимание на рост стоимости хоккея для семей, который, по его оценке, ограничивает доступ детей к секциям и в перспективе может сказаться на кадровом резерве сборной.
