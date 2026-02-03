Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?
• 02:29 Рестораны как первый индикатор проблем в экономике
• 05:57 Патриаршие пруды: перегретая аренда и смена аудитории
• 10:18 Кейс «Машеньки» и налоговая нагрузка на пекарни
• 13:27 НДС, рост издержек и ограниченные возможности поднять цены
• 19:29 Статистика открытий против закрытий: эффект кофеен и шаурмы
• 30:06 Сколько стоит открыть кофейню и ресторан сегодня
• 33:50 Как кризисы «сдувают пену» и роль франчайзинга
• 37:55 Рынок готовой еды ретейла как главный конкурент
• 39:30 Кто выживет: готовая еда против ресторанного опыта
В Москве обсуждают волну закрытий общепита, которую с января называют «ресторанной пандемией»: рынок мог потерять 45–100 точек. В программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК ресторатор Дмитрий Левицкий и вице-президент Российского союза пекарей Андрей Сущенко объяснили: рестораны — «лакмусовая бумажка» экономики, и падение посещаемости на 25% критично при маржинальности 10–15%.
Часть закрытий связывают с сезонностью и перегревом дорогих локаций (включая Патриаршие пруды), но звучат и системные причины: рост налоговой нагрузки и издержек, сложность подтверждения льгот по НДС, а также конкуренция со стороны ретейла и рынка готовой еды, который активно забирает трафик.
Отдельный риск — давление на малый бизнес: сетям проще выживать за счет переговоров по аренде и масштаба. На 2026 год также называют ужесточение регулирования и маркировку («Честный знак») и снижение потребительского кредитования как сигнал осторожности населения.
