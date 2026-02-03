 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Таманцев. В итоге
В Москве фиксируют волну закрытий ресторанов, при этом официальная статистика показывает рост числа заведений. Что на самом деле происходит с общепитом — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• 00:40 Всплеск январских закрытий и роль сезонности
• 02:29 Рестораны как первый индикатор проблем в экономике
• 05:57 Патриаршие пруды: перегретая аренда и смена аудитории
• 10:18 Кейс «Машеньки» и налоговая нагрузка на пекарни
• 13:27 НДС, рост издержек и ограниченные возможности поднять цены
• 19:29 Статистика открытий против закрытий: эффект кофеен и шаурмы
• 30:06 Сколько стоит открыть кофейню и ресторан сегодня
• 33:50 Как кризисы «сдувают пену» и роль франчайзинга
• 37:55 Рынок готовой еды ретейла как главный конкурент
• 39:30 Кто выживет: готовая еда против ресторанного опыта

В Москве обсуждают волну закрытий общепита, которую с января называют «ресторанной пандемией»: рынок мог потерять 45–100 точек. В программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК ресторатор Дмитрий Левицкий и вице-президент Российского союза пекарей Андрей Сущенко объяснили: рестораны — «лакмусовая бумажка» экономики, и падение посещаемости на 25% критично при маржинальности 10–15%.

Часть закрытий связывают с сезонностью и перегревом дорогих локаций (включая Патриаршие пруды), но звучат и системные причины: рост налоговой нагрузки и издержек, сложность подтверждения льгот по НДС, а также конкуренция со стороны ретейла и рынка готовой еды, который активно забирает трафик.

Отдельный риск — давление на малый бизнес: сетям проще выживать за счет переговоров по аренде и масштаба. На 2026 год также называют ужесточение регулирования и маркировку («Честный знак») и снижение потребительского кредитования как сигнал осторожности населения.

Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик

Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России

Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS

Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России

Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года

Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года

Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок

Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами

Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом

Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии

Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?

Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках

Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?

Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Юрий Таманцев
рестораны общепит
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге в суде признал свою вину Общество, 19:03
Названы самые популярные виды спорта на Играх-2026 по проданным билетам Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Розенбаум зарегистрировал товарный знак «Я так промок, налей, сынок» Вино, 18:55
Сотрудника Минобороны Польши заподозрили в работе на российскую разведку Политика, 18:50
Линдси Вонн выступит на Олимпиаде, несмотря на порванные «кресты» Спорт, 18:48
«Т-Технологии» запланировали сплит и консолидацию до 100% банка «Точка» Радио, 18:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ФСБ показала кадры задержания чиновника из руководства Сергиева Посада Общество, 18:46
«Спартак» выиграл товарищеский матч на сборах в ОАЭ Спорт, 18:34
На Солнце произошла четвертая с начала года вспышка наивысшего класса Общество, 18:33
Эмоциональный интеллект руководителя: как развить навыки Образование, 18:18
В Кабардино-Балкарии ввели запрет на посещение склонов из-за угрозы лавин Общество, 18:13
Wilberries и Ozon заявили о снятии с продажи «кофты Эпштейна» Общество, 18:13
Комиссии на продажу части товаров на Ozon превысят 50% Технологии и медиа, 18:13