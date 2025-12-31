Брифинг Минобороны о попытке Украины атаковать резиденцию Путина. Видео
Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков провел брифинг, на котором раскрыл детали о попытке Украины атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области.
Об атаке, произошедшей в ночь на 29 декабря, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ней был задействован 91 беспилотник, из них 49 перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, уточняло Минобороны.
Лавров предупредил, что Москва не выйдет из переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, но пересмотрит переговорную позицию и не оставит без ответа действия Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаковать резиденцию.
