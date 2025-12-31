 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Брифинг Минобороны о попытке Украины атаковать резиденцию Путина. Видео

Минобороны сообщило детали о попытке Украины атаковать дронами резиденцию Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Брифинг Минобороны о попытке Украины атаковать резиденцию Путина. Видео
Video

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков провел брифинг, на котором раскрыл детали о попытке Украины атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области.

Об атаке, произошедшей в ночь на 29 декабря, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ней был задействован 91 беспилотник, из них 49 перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской, уточняло Минобороны.

МИД дал оценку атаке Украины на резиденцию Путина
Политика
Сергей Лавров

Лавров предупредил, что Москва не выйдет из переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине, но пересмотрит переговорную позицию и не оставит без ответа действия Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаковать резиденцию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Новгородская область беспилотники Военная операция на Украине Минобороны Владимир Путин
