Военная операция на Украине⁠,
0

NYT рассказала, как Рубио процитировал Лаврову «Крестного отца»

NYT: Рубио подражал герою из «Крестного отца» на встрече с Лавровым в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС)

Госсекретарь Марко Рубио на переговорах с российской делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, подражал персонажу Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец», чтобы «растопить лед», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Это произошло во время февральских переговоров в Эр-Рияде. Как пишет NYT, Рубио, сидя напротив министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова, вольно процитировал главу мафиозного клана, роль которого исполнил Марлон Брандо. В той сцене дон Вито Корлеоне, роль которого исполнил Марлон Брандо, предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит ему: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

Рубио объяснил, что ядерные державы должны контактировать. В ответ на это «обычно хмурый» Лавров улыбнулся, пишет NYT.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Эта встреча делегаций России и США состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

Материал дополняется

США Саудовская Аравия Марко Рубио Сергей Лавров Юрий Ушаков переговоры «Крестный отец»
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
