В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, объявлена воздушная тревога, заявил глава городской администрации Сергей Попко. Его слова приводятся в телеграм-канале администрации.

«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — призвал Попко.

«Суспiльне» и ТСН сообщают о взрывах в Киеве. По данным последнего, предварительно, ПВО сработала в Бучанском районе города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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