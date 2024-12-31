В Шостке в Сумской области прогремели взрывы

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В украинском городе Шостка Сумской области утром 31 декабря прогремели взрывы и зазвучала воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Городской голова Николай Нога сообщил у себя на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что повреждения, в частности, получили объекты инфраструктуры.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Нужно оставаться в укрытиях! Школы, детсады — дома! Сотрудники всех учреждений работают удаленно», — написал городской голова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Шостке находятся пороховой завод «Звезда» и завод «Импульс». Первый занимается производством дымного пороха, как отмечает издание Telegraf, в 2021 году появились сообщения о возобновлении работы завода. Второй выпускает детонаторы для проведения работ в горнодобывающей промышленности.

Также на территории Шостки находится Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов. Он специализируется на разработке рецептур взрывчатых веществ и порохов, технологий их производства, проектировании нестандартного оборудования для производства различных видов пороха и взрывчатых веществ, а также выполняет работы по проектированию, разработке и утилизации боеприпасов.